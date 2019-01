Deel dit artikel:













Regisseur zoekt geldschieters voor film over Betuwse oorlogswinter foto: AC Films Duitse soldaten banen zich een weg door de Betuwe

HUISSEN - Filmmaker Bram van Gorkum zoekt geldschieters voor de film die hij wil maken over de oorlogswinter van '44 en '45 in de Betuwe. In die periode na het mislukken van operatie Market Garden lag het gebied in de frontilnie en werd er in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen zwaar gevochten. In de film "Betuwe '44". De bewoners kwamen klem te zitten en duizenden Betuwenaren moesten huis en haard verlaten.

Hoofdpersoon in de film is Joris Crekel, een man die zijn familie en dorp veilig wil stellen en daarbij de keus moet maken tussen wraak of gerechtigheid. De film wordt gemaakt in samenwerking met het Exodus Comite uit Huissen en diverse re-enectament verenigingen. Trailer online Als de financiering rondkomt starten de belangrijkste opnames dit jaar. De bedoeling is dat de film uitkomt in september 2020. In november zijn er al een aantal opnames gemaakt in en rond Huissen. 💬 WhatsApp ons!

