VVD-gemeenteraadslid Sjoerd Bakker stelt zich kandidaat voor Europees Parlement Foto: Omroep Ede

BENNEKOM - Het was nog even afwachten, maar Bennekommer Sjoerd Bakker, nu VVD-gemeenteraadslid bij de gemeente Ede, is één van de kandidaten voor het Europees parlement. EDE TV Nieuws sprak met hem over de kandidaatstelling.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Europese verkiezingen Op 23 mei mogen wij voor de negende keer de gang naar de stembus maken met betrekking tot het Europees Parlement. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. De grote vraag is waarom het gemeenteraadslid van de VVD graag de stap naar Brussel wil wagen. 'We wonen hier in een prachtige, groenrijke omgeving. We zagen afgelopen zomer de gevolgen van de klimaatverandering. Dat zijn problemen die je op zowel lokaal als landelijk niveau niet kunt oplossen. Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen.' Afspraken nakomen Dat geldt volgens het gemeenteraadslid ook voor problemen rondom migratie. 'Door conflicten of oorlogen vertrekken veel mensen naar Europa. ‘Ook dat zijn zaken die je met andere landen moet oplossen en daar moet je afspraken over maken met elkaar, die je ook moet nakomen. Als ondernemer weet ik hoe belangrijk dat is.' Als het Bakker lukt om in het Europese Parlement te komen wil hij proberen op een eerlijke en pragmatische manier zich hard te maken voor een Europa die iets doet voor de samenleving. Sjoerd Bakker staat namens de VVD nu nog op plek 12. 'Nog niet per definitie een verkiesbare plek, maar wellicht kunnen de kiezers daar 23 mei iets aan veranderen, ik ga er gewoon voor.' Bekijk hier het hele gesprek met Sjoerd Bakker.