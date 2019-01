Burgemeesters Neder-Betuwe en Westervoort niet blij met verloop oud en nieuw

Kottelenberg besteedde maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak uitgebreid aandacht aan de viering van de jaarwisseling in Dodewaard. Deze was onrustig. Pogingen om 'vreugdevuren' op straat te maken met autobanden en pallets werden door de politie voorkomen.

Vernielingen

Wel werden er onder meer vernielingen gepleegd aan basisschool De Hien, een heg ging in vlammen op en er werd zwaar illegaal vuurwerk afgestoken in de richting van hulpverleners. Toen een jongeman hierop door agenten werd aangesproken en hij een rugzak vol illegaal vuurwerk bleek te hebben, werd de politie door omstanders gehinderd om deze persoon aan te houden. Hij ontkwam. Er loopt een onderzoek naar deze zaak.

'Zijn rugtas kan hij ophalen op het politiebureau in Tiel', schertste Kottelenberg. Hij wil vooral op zoek naar een manier om tot een geslaagde oud en nieuwviering in het dorp te komen. 'Waar strafrechtelijke zaken spelen, pakken we ze echt wel aan', zegt hij, 'tegelijkertijd moet het daar niet bij blijven. Er is een reden waarom dit gebeurt dit jaar. Ik zoek naar een manier om volgend jaar met elkaar een prachtig mooi feest te organiseren.'

Jongerenfeest

Kottelenberg denkt daarbij aan een jongerenfeest, zoals dat bijvoorbeeld ook in Herveld gehouden wordt. Het is wel voornamelijk aan de Dodewaarders zelf om dit te organiseren, zegt hij.

'Ik geef er support en ondersteuning aan, maar als de burgemeester een feest organiseert komt er geen hond. Het moet een Dodewaards volksfeest worden. We moeten iets organiseren voor de jongeren zodat het een leuke oud en nieuwviering is, zonder dat rellen en drank en vuurwerk daar de hoofdrol gaan spelen.'

Bekijk hier de reportage:

'Met dank aan de malloten'

Ook burgemeester Arend van Hout van Westervoort haalde in zijn nieuwjaarstoespraak uit naar vuurwerkvandalen. Hij vindt dat zwaar knalvuurwerk verboden moet worden. Ook al zijn er in de gemeente geen ernstige incidenten geweest, Van Hout maakte zich boos over de aangerichte schade:

'Het schadebedrag voor de gemeente Westervoort bedroeg vorig jaar nog 492 euro, dit jaar mag onze gemeenschap ruim 3000 euro ophoesten als gevolg van opgeblazen prullenbakken en het vernielen van straatverlichting. Met dank aan de malloten die hier verantwoordelijk voor zijn.'

Hij zegt in zijn speech dat hij vindt dat de landelijke overheid met een aangescherpt beleid aangaande vuurwerk moet komen. 'Los van vernielde prullenbakken, je zult als hulpverlener maar op pad worden gestuurd om vervolgens met explosieven onthaald te worden. Te gek voor woorden! '