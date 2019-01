Montferland wil misdaad verder afstraffen

DIDAM - Burgemeester Peter de Baat heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de nadruk gelegd op het thema criminaliteit in Montferland. Volgens De Baat gaat de gemeente het komende jaar de verschillende vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder uitwerken.

'Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de samenleving, ook bij ons in Montferland', aldus De Baat. 'Het tegengaan ervan is belangrijk, het is een opgave voor ons allemaal. Ik verwacht dan ook dat u meer zult gaan zien van het strenge gezicht van de gemeente.'

Het afgelopen jaar werd er in Montferland al een drugspand gesloten en was er sprake van het dumpen van drugsafval. 'Samen met de politie en het openbaar ministerie is zeer recent een scan gemaakt van mogelijke ondermijning in Montferland. Deze scan van mogelijk ontwrichtende criminaliteit in onze nabijheid is de basis voor een verdere aanpak in 2019 en de komende jaren.'



De Baat noemde ook het voorbeeld van PGB-fraude bij de directie van Woongroep Keijenborg met onder meer een woonvoorziening in Kilder. 'Hier speelt vaak dat mensen uit sociaal zwakkere doelgroepen het slachtoffer worden van gewetenloze bemiddelingsbureaus en malafide zorgaanbieders, terwijl zij juist aan hun zorg waren toevertrouwd.'

De Baat hoopt het komende jaar op alle Montferlanders te kunnen rekenen bij de aanpak van ondermijnende en ontwrichtende criminaliteit. 'In onze mooie gemeente hoort dit niet thuis. Criminaliteit draagt niet bij aan ons geluk. Een gezamenlijke aanpak van criminaliteit draagt daar wel aan bij.'