Gestopte Elis Ligtlee: 'Ik wil heel graag kinderen'

Ze won zo ongeveer alles wat er te winnen viel, met die gouden plak in 2016 bij het baanwielrennen als hoogtepunt. Maar op kerstavond kwam het hoge woord eruit. Ligtlee wilde niet meer. Ze had de avond met familie en vrienden doorgebracht, maar die voelden al enige tijd dat er iets was. 'Ik ben iemand die heel stil wordt als het tegenzit. Mijn vader zei uiteindelijk dat ik pas naar huis mocht als we het 'erover zouden hebben'.'

In de dagen na Kerstmis viel een last van haar schouders. Van de KNWU heeft ze nog niets gehoord. 'Dat knaagt best wel aan mij', zei ze op Radio Gelderland bij Rob Kleijs.

Dat ze op haar 24ste al stopt met topsport en dat dit te vroeg is, bestrijdt ze. 'Ik was al wereldkampioen op mijn negende bij het BMX. Ik heb bijna twintig jaar op de fiets gezeten.'

WK bleek een opleving

De bronzen medaille die ze afgelopen jaar nog won op het wereldkampioenschap (500 meter) was niet meer dan een opleving, beseft de Eerbeekse achteraf. 'Het was een hoogtepuntje, maar daarna gingen we op trainingskamp en daar werd ik ziek. Het was te lang geleden dat ik had gewonnen.'

Ligtlee fietste altijd om te winnen. 'Dat lukte niet meer.'

Dit jaar begint ze opnieuw, op 28 juni wordt ze 25. 'Ik ga een nieuwe start maken. Geluk staat bovenaan. Dat is het allerbelangrijkste. Misschien is dat wel een baan van 9 tot 5.'

Bij de politie

Maandag gaat ze naar een voorlichtingsdag bij de politie en ze heeft sinds kort een hond. 'Wat ik ga doen, weet ik echt nog niet. Ik moet wel aftrainen, want als ik dat niet doe dan loop ik de kans op een hartaanval. Ik ga een plan maken met mijn eigen coach en fysiotherapeut.' Wat ze in ieder geval niet zal missen: 'Die bovenbenen van mij.'

Baanwielrennen zal ze vanaf de kant blijven volgen, ook omdat haar broer Sam actief is. Tegenwoordig woont ze samen in Eerbeek. En kleine Ligtleetjes komen er ook. 'Kinderen, dat is een grote wens van mij.'

