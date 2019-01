Agil Etemadi heeft 'goed gevoel' dat hij eerste doelman blijft bij De Graafschap

NAVATA - Wie verdedigt op zondag 20 januari bij De Graafschap het doel als het seizoen weer begint. Trainer Henk de Jong maakt die keuze deze week in Spanje bekend.

De strijd gaat tussen Agil Etemadi en Hidde Jurjus. Omdat Jurjus zich op 8 december tegen ADO liet vervangen met rugklachten, maakte de 31-jarige Etemadi na rust zijn opwachting. Hij keepte vervolgens twee wedstrijden. Tegen Ajax (8-0) en Vitesse (2-2).

'Dat was ook de afspraak en zo is het ook gegaan', zegt de geboren Iraniër na een training in het Spaanse Navata waar De Graafschap zich klaarstoomt voor de belangrijke tweede seizoenshelft. 'Ik heb twee mooie wedstrijden gekeept en vooral Vitesse was natuurlijk geweldig met het publiek erachter. Dat smaakt naar meer.'

Jurjus lijkt zich te moeten terug knokken bij de club waar hij groot werd. De Achterhoeker, die tegenwoordig in Arnhem woont, keerde afgelopen zomer terug op het oude nest. Hij staat nog altijd onder contract bij PSV dat Jurjus na een sterk seizoen in de eredivisie een fraai contract aanbood. Van een doorbraak naar het eerste elftal in Eindhoven kwam het echter niet.

Nu maakt de 24-jarige doelman een moeilijke periode door. Hij keepte een aantal sterke wedstrijden, maar zag er ook een aantal keren slecht uit. Prangende vraag is welke beslissing de technische staf neemt. Grijpt Henk de Jong weer terug op Jurjus of laat hij (voorlopig) Etemadi staan.

'Je moet altijd scherp zijn. Ook als je niet speelt. Maar ben je eerste keeper komt er toch extra motivatie en spanning los. Want dat is wat je wil', zegt Etemadi die al ruim twee jaar op de bank zit bij De Graafschap. Eerst achter Filip Bednarkek en dit seizoen verloor hij de concurrentiestrijd dus van Jurjus.

'Ik ben er echt niet zo mee bezig', beweert hij als hij nog eens extra loopwerk heeft gedaan na een ochtendtraining in het Spaanse zonnetje. 'Dan zou mijn focus alleen daar op gericht zijn en dat is niet goed. Ik wacht rustig af, maar heb een goed gevoel. Dat is het belangrijkste.'

Tegen Vitesse, vlak voor de winterstop, moest Etemadi bijna het veld verlaten na een botsing met Fabian Serrarens. Opvallend was trouwens dat De Jong bij die blessure niet Jurjus maar Jordy Rondeel even liet warmlopen. Etemadi kon de wedstrijd uiteindelijk met pijn en moeite vol maken. 'Ik heb nog steeds wat pijnstillers nodig', zegt hij nu. 'Het waren mijn ribben en schouder. Na rust kreeg ik steeds meer last en werd alles stijf. Ik was blij dat die wedstrijd was afgelopen en de vakantie heeft me echt goed gedaan.'