De gemeente Nunspeet is weer klaar voor de winter

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft het gladheidbestrijdingsplan en de strooiroutes weer geactualiseerd voor het strooiseizoen 2018-2019.

De gemeente heeft weer voldoende strooizout in voorraad en het materieel is nagekeken.

Hoe weet de gemeente dat ze moet gaan strooien?

De provincie, de politie of een buurgemeente kan de gemeente Nunspeet waarschuwen als het glad is. Eerst vindt eigen controle plaats en vervolgens gaat de gemeente met strooiwagens de weg op. De provincie Gelderland strooit preventief, de gemeente Nunspeet niet. Over het algemeen geldt dat gestrooid wordt vóór het verkeer de weg op gaat.

Er is onderscheid in provinciale wegen en fietspaden (in eigendom van de provincie Gelderland) en overige wegen en fietspaden (in eigendom van de gemeente Nunspeet). De provinciale wegen (Eperweg, Elspeterweg, Elburgerweg) binnen de gemeente Nunspeet vallen onder het strooibeleid van de provincie Gelderland. Het kan hierdoor voorkomen dat de gemeentelijke wegen wel en de provinciale wegen niet zijn gestrooid of andersom. Hiermee zult u rekening moeten houden wanneer u in een vorstperiode de weg op gaat.

Binnen de bebouwde kom onderscheid de gemeente:

hoofdwegen;

wijkontsluitingswegen;

woonstraten/woonerven;

doorgaande fietspaden (woon-werk).

De gemeente strooit in eerste instantie alleen de hoofdwegen en de wijkontsluitingswegen. Dus geen woonerven en doodlopende wegen. Daarnaast strooit de gemeente doorgaande fietspaden langs hoofdwegen en langs wijkontsluitingswegen.

Let op hoe u parkeert.

Als er auto’s niet goed staan geparkeerd, kan de strooiauto er niet door en is de gemeente genoodzaakt om uw straat over te slaan. Dit is erg vervelend en kost de gemeente veel onnodig oponthoud. Ook de hulpdiensten zoals de brandweer kunnen er dan niet door, wat onnodige risico’s met zich meebrengt.