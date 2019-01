Het is winter, maar toch zijn er muggen: 'Deze soort gaat niet in winterrust'

In Wageningen wordt met behulp van de Muggenradar bijgehouden hoe groot de mate van overlast van muggen is, gaandeweg het jaar. Bioloog Arnold van Vliet zegt dat er deze winter al veel meldingen zijn binnengekomen. Daarbij varieert het van 'een beetje last' tot 'veel last' en 'heel veel last'.

Van Vliet zegt dat in de eigen provincie ook de nodige muggen worden gesignaleerd. 'Ook in Gelderland zien we dat mensen op verschillende plaatsen veel tot heel veel last ondervinden. Aan de rand van het Veluwemeer zien we bijvoorbeeld heel veel meldingen.'

Geen winterslaap

De mug waar het om draait is een variant van de bekende huissteekmug die menig woning onveilig maakt in de zomermaanden. 'Er zijn twee verschillende typen van die mug, die er precies hetzelfde uitzien. Aan de buitenkant kun je ze niet van elkaar onderscheiden', zegt bioloog Van Vliet. 'De molestusmug gaat niet in winterrust, zoals de gewone, maar blijft actief en gaat op zoek naar bloed als de omstandigheden goed zijn.'

Een muggenbult in de winter. Foto: Omroep Gelderland

Van Vliet legt uit dat de molestusmug de huidige winter prima doorkomt. 'Eén van zijn kenmerken is dat hij een ondergrondse broedplaats heeft. Hij zit nu waarschijnlijk in kruipruimtes waar wat water staat. Hij heeft dat water ook nodig om zijn eitjes te kunnen leggen.'

'Maak er melding van'

De onderzoekers van de Wageningen Universiteit denken dat de molestusmug bij hogere temperaturen actiever wordt. De zachte winter werkt daarbij in het voordeel van de mug.

Om goed in kaart te kunnen brengen waar de mug zich bevindt en hoe actief hij is, roept Van Vliet een ieder op melding te maken van de mate van overlast. Dat kan via de muggenradar-website. 'Ook als mensen geen overlast ervaren, willen we dat voor de analyse graag weten.'