Renclub van Dennis Licht loopt meer dan 20.000 euro bij elkaar

BEEKBERGEN - De Rotary Runners uit Apeldoorn hebben bij de marathon van New York een bedrag van 21.200 euro bij elkaar gelopen.

Boud van Beurden, de voorzitter van de Rotary Club, en Dennis Licht, die de club voorbereidde op de marathon, reiken vanavond cheques uit op het vakantiepark Lierderholt in Beekbergen aan de genomineerde goede doelen.

Goede doelen

Twee jaar geleden is door Rotaryclub Apeldoorn het initiatief genomen om de New York Marathon te lopen met een groep clubleden, familie en vrienden om daarmee geld bijeen te brengen voor twee goede doelen. Deze doelen zijn de Codeclub Apeldoorn, een project om basisschool leerlingen in een vroeg stadium te leren programmeren en een project om een behandelmethode te steunen voor kinderen die lijden aan Selectief Mutisme.

Eind oktober reisde een groep van 32 personen af naar The Big Apple, van wie 14 dames en heren de NYC marathon op met succes uitliepen. Anderen deden mee aan de ‘Dash to the finish’ (5 km) of maakten een lange wandeling door New York. De totale opbrengst van dit initiatief bedroeg 21.200 euro.

Tekst gaat verder onder de foto.





De groep verbleef zes dagen in New York en was deelgenoot van de feestelijke stemming rondom en tijdens de marathon, met 52.000 deelnemers één van de grootste en bekendste ter wereld. Het verbinden van een goed doel was voorwaarde voor deelname.

Onder de naam Rotary Runners is op allerlei manieren geld ingezameld. Bijvoorbeeld door vermelding van deze naam op de wedstrijdkleding, aangevuld met sponsoring door bedrijven, running dinners en diners voor het goede doel, het hakken van haardhout, giften en donaties van leden en anderen. Deze actie is zo goed ontvangen dat het voor de Rotaryclub Apeldoorn naar meer smaakt.

In augustus 2018 bracht Omroep Gelderland al een uitgebreid verslag uit over de voortgang van de prestaties van de Rotary Runners. Met diverse clinics wist Dennis Licht de onervaren Rotary Runners klaar te stomen voor de marathon in New York. Michel Wessel, drijvende kracht achter dit initiatief is duidelijk over de rol van Dennis: “Door zijn kennis, enthousiasme en sportieve inspiratie heeft Dennis ons gemotiveerd om positief te blijven en gedisciplineerd te blijven trainen, uiteraard zonder overbelast te raken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Met de Codeclub Apeldoorn wordt inmiddels een start gemaakt die zoveel succes belooft dat de provincie Gelderland dit wel in de hele provincie op gang wil brengen. Dit is een initiatief van alle Rotaryclubs in Apeldoorn, onderwijskoepels, de gemeente Apeldoorn en verschillende bedrijven. De kinderen in de zeventig klassen van groep 7 in het basisonderwijs in Apeldoorn worden begeleid door vrijwilligers.

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen die buiten het gezin geen woord uit kunnen brengen. Behandeling is moeilijk maar inmiddels heeft de Stichting Behandeling Selectief Mutisme de innovatieve behandelmethode ‘Spreekt Voor Zich’ ontwikkeld en is daarmee erg succesvol. De opbrengst wordt gebruikt voor het door- ontwikkelen van de programma’s en het “IPad-proof” maken hiervan.

