Burgemeester Wijchen: slagroomtaart voor wie weet hoe mensen naar de stembus te lokken

WIJCHEN - Een slagroomtaart. Minimaal. Dat stelt burgemeester Hans Verheijen van de gemeente Wijchen als beloning in het vooruitzicht voor de beste ideeën om mensen weer naar de stembus te lokken.

Verheijen deed dat gisteravond in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Hij begon door de aanwezigen in de zaal maar eens te vragen om suggesties. 'Heeft u een idee? Roept u eens!'

Helft komt niet opdagen

De helft van de 32.000 kiesgerechtigden in de gemeente Wijchen kwam niet opdagen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Een beeld dat bij de meeste gemeenten niet veel anders is.

Dat zou als het aan de burgemeester ligt echt anders moeten in de toekomst. Te beginnen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement bijvoorbeeld en wat dichter bij huis de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Zakkenvullers

Volgens Verheijen hoor je op feestjes vaak al een deel van het antwoord op de vraag waarom mensen niet meer stemmen. 'Misschien herkent u het wel: Dat geklaag over politici die alleen maar hun zakken vullen', zegt de burgemeester. 'Of over hoe de gemeente belastinggeld over de balk smijt. Om nog maar te zwijgen over al die be-láche-lijk-e wetten en regeltjes.'

De houding van veel politici helpt volgens hem ook niet. 'Want laat ik eerlijk zijn: Het gedrag van politici maakt het er vaak niet beter op. Vindt u wel? Wat kunnen zij grof zijn tegenwoordig. Niet normaal. En wie zijn wij het dan om kiezers de maat te nemen?'

Verheijen hoopt dat het verdwenen vertrouwen terug te winnen is. Maar hoe dan? Wie het weet mag het zeggen. Of beter nog, de burgemeester een e-mailtje sturen. 'De waarheid is dat ik de oplossing natuurlijk ook niet voorhanden heb.'