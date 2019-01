Arnhem hijst Regenboogvlag om Nashville-verklaring

ARNHEM - Op het stadhuis in Arnhem wappert sinds maandagmiddag een Regenboogvlag. 'In Arnhem mag je in veiligheid en vrijheid zijn wie je bent', laat de gemeente via Twitter weten. 'Daarom wappert bij ons de Regenboogvlag.'

De verschillende kleuren in de vlag staan voor diversiteit. Vooral de beweging voor de emancipatie van seksuele minderheden, bijvoorbeeld homo's, maakt gebruik van de vlag.



Aanleiding voor het vlagvertoon is de recente Verklaring van Nashville. Dit is een uit de Verenigde Staten overgewaaid pamflet. De ondertekenaars daarvan nemen onder meer stelling tegen huwelijken tussen geliefden van gelijk geslacht en gooien volgens tegenstanders homoseksualiteit en promiscuïteit op één hoop.



Honderden protestante dominees hebben het ondertekend. Ook onder meer SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij steunt het statement. Eerder heeft D66 in Arnhem burgemeester Ahmed Marcouch opgeroepen de vlag te hijsen tegen de Verklaring.



Daar heeft deze gehoor aan gegeven. Marcouch: 'Arnhem is nadrukkelijk regenboogstad waar je in veiligheid en vrijheid mag zijn wie je bent. Ongeacht je geaardheid of achtergrond. Daar staan we voor!'