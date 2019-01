100% Winterswijk Trofee voor Streekziekenhuis Koningin Beatrix

LICHTENVOORDE - Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk de 100% Winterswijk Trofee gekregen. De Pui Promotie Prijs 2018 ging naar de Wibra.

Beide prijzen werden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk op maandag 7 januari in museumwerkplaats Transit Oost.

100% Winterswijk Trofee

Volgens de jury van de 100% Winterswijk Trofee is Streekziekenhuis Koningin Beatrix er vorig jaar het beste in geslaagd om Winterswijk op een positieve manier op de kaart te zetten. Uit een onderzoek dat Elsevier vorig jaar deed naar de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland kwam het SKB als beste uit de bus. 'De patiëntgerichtheid, de dienstverlening, wordt heel goed beoordeeld. En dat geldt ook voor de medische zorg. Ook in het vorige jaar hoorde het SKB bij de top in Nederland. En daarmee zetten zij Winterswijk ook landelijk op een goede manier op de kaart', zei juryvoorzitter Marlies Joldersma bij de uitreiking van de trofee.

De 100% Winterswijk Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon of instelling die Winterswijk in het voorgaande jaar het beste heeft gepromoot. In de jury zitten vertegenwoordigers van de plaatselijke VVV, winkeliersvereniging ABHCity, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN), Horeca Nederland, gemeentebestuur en Stichting Winterswijk Marketing.

Pui Promotie Prijs 2018

De Pui Promotie Prijs wordt jaarlijks toegekend aan de ondernemer die zijn pand op de meest voorbeeldige wijze heeft verbouwd. De prijs - een fraai ingelijste foto van het winnende pand - ging dit jaar naar de Wibra voor de verbouwing van de gevel van het winkelpand aan de Wooldstraat 14 in Winterswijk. Wethouder Wim Aalderink reikte de prijs uit aan Jacqueline Lievers, filiaalmanager van de Wibra in Winterswijk.

De commissie Puiprijs is van mening dat het winkelpand van de Wibra na verbouwing het meest bijdraagt aan de positieve beleving van het centrum van Winterswijk. 'Bij het winnende pand waren de grove luifels zo sterk in beeld dat het zicht op de winkel bijna geheel werd weggenomen. Na de verbouwing is er letterlijk lucht en ruimte ontstaan in de Wooldstraat en Satinksplas. Met gebruik van mooie materialen en slanke constructies is er volledig zicht op de winkel', luidde het oordeel van de commissie Puiprijs. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliersvereniging ABHCity, Adviescommissie Cultuurhistorie, Gelders Genootschap en gemeente Winterswijk.