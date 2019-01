Gelderse wijnbars strijden om prijs

ZUTPHEN - Wijnbars Nic & ik in Zutphen en Petit Louis in Wageningen maken kans om uitgeroepen te worden tot beste wijnbar van Nederland. Dinsdag wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse horecavakbeurs Horecava.

Eigenaar Nicolai Huls van 'Nic & ik' is vereerd met de nominatie. 'Dit is natuurlijk goud, het is ontzettend fijn dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Daar word ik wel heel gelukkig van. Ik denk dat mensen heel enthousiast reageren op het feit dat er nu een wijnbar is in Zutphen. Het is iets heel anders dan er al was. Bovendien hebben we goed en servicegericht personeel.'

Recent gestart

Huls opende pas recent de deuren van 'Nic & ik'. In mei vorig jaar startte de ondernemer met zijn wijnbar. 'Het is eigenlijk een plek voor mensen die liefhebber zijn van wijn, danwel food. We schenken absoluut ook wel een biertje, hoor. Het verschil tussen ons en een bruine kroeg is dat de kroeg zich richt op bier en daarnaast een wijntje schenkt. Bij ons is het andersom.'

Eigenaar Nicolai Huls sprak met Nieke Hoitink op Radio Gelderland:

Huls bestiert de wijnbar samen met zijn echtgenote Bibi. 'We zijn groot liefhebbers van wijn en lekker eten. Maar we houden er ook van om gewoon een wijntje te drinken als we uit zijn, zonder het eten', zegt Huls. En zo gaat het er in zijn zaak ook aan toe. 'Wil je erbij eten, dan kan dat, maar wil je enkel een wijntje met de ambiance eromheen, dan is iedereen ook welkom.'

Onaangekondigd bezoek

De verkiezing van Wijnbar van het Jaar is opgezet door de website wine-bars.nl. Tot eind november kon iedereen daar stemmen op zijn of haar favoriete wijnbar. De tien populairste bars en vijf door de vakjury aangedragen etablissementen kregen in december allemaal een onaangekondigd bezoek van de jury.

De tweede Gelderse genomineerde, Petit Louis in Wageningen, is momenteel nog dicht door vakantie. De wijnbar in Wageningen opent woensdag zijn deuren weer voor het publiek.