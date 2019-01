VIDEO: Man die dreigvideo plaatste heeft niks met het Mondial College te maken

In de video is te zien dat een automatisch wapen, mogelijk een AK-47, door iemand wordt doorgeladen en de tekst: Ga morgen niet naar het Mondial College.

Onderzoek van de politie heeft inmiddels uitgewezen dat er geen sprake was van een daadwerkelijke dreiging. Het zou gaan om een oud filmpje dat de man van het internet had gehaald.

Tekst gaat verder onder de video.

Misplaatste grap

'Het lijkt om een misplaatste grap te gaan, waarbij willekeurig een naam van een school is gekozen', zegt rector Jansen tegen Omroep Gelderland. Hij spreekt van een 'walgelijk' filmpje.

Het Mondial College heeft twee vestigingen in Nijmegen: aan de Leuvensbroek en de Meeuwse Acker. Op de locatie aan de Leuvensbroek is vanochtend de wijkagent aanwezig om te kijken hoe het met het personeel en de leerlingen gaat.

De leerlingen zijn bij de ingang opgevangen door onder meer de conciërge. Sommige kinderen zijn vanwege het dreigfilmpje thuisgebleven. Om hoeveel leerlingen het gaat, is niet bekend.

Gesprek in de klas

Volgens Jansen zal het incident vandaag in de klas worden besproken. 'We gaan polsen hoe dit bij de leerlingen is binnengekomen. Daar zal het gesprek eerst over gaan', legt hij uit. 'Ook is het goed om met de leerlingen te bespreken wat dit soort grappen allemaal voor gevolgen kunnen hebben.'

Volgens de rector zijn de ouders maandagavond al per brief geïnformeerd over het voorval. Nu er een aanhouding is verricht, zal er een nieuwe brief uitgaan.

Zie ook: Man aangehouden voor dreigvideo aan Mondial College in Nijmegen