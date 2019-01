Deel dit artikel:













Burgemeester Zevenaar gaat in 2019 voor verbinding Foto: Omroep Gelderland

EDE - Terugkijken is lastig, want in 2018 was hij slechts twee weken burgemeester van Zevenaar. Dus kijkt Luciën van Riswijk vooral vóóruit in zijn nieuwjaarstoespraak. Voor een volle zaal met carnavalsverenigingen, schutterijen en andere Zevenaarders had hij zijn vuurdoop.

'Normaal gesproken ben ik niet zo van de speeches', zegt Van Riswijk na afloop van zijn eerste nieuwjaarstoespraak in Zevenaar. 'Ik bedenk meestal iets anders, iets ludiekers, zoals een quiz of zo.' Maar deze eerste keer ging hij voor 'safe'. Zevenaar moet hem eerst maar wat beter leren kennen en hij de inwoners ook. 'En dat is ook een belangrijk onderdeel van zijn nieuwjaarstoespraak.' Kermis en carnaval In zijn speech komt een filmpje voorbij met verschillende inwoners uit de hele gemeente. Ze vertellen de burgemeester één voor één van ze van hem willen en van hem verwachten. Zo moet hij bijvoorbeeld naar alle kermissen in alle dorpen en verwacht iemand anders 'geen grenzen' met carnaval. Van Riswijk belooft zoveel mogelijk kermissen af te gaan al zegt hij 'dan wel een maand van huis te zijn'. Een grenzeloos carnaval is er niet bij. 'Alcohol onder de 18 bijvoorbeeld, sta ik niet toe.' Hij benadrukt daarbij dat de inwoners van Zevenaar hier samen op moet inzetten. Hij wil sowieso de verbinding tussen de verschillende dorpen en Zevenaar zelf versterken. 'We zijn nu een jaar op weg met de nieuwe gemeente, maar het kan nog beter.' 'Thuis in Zevenaar' Tot slot zegt Van Riswijk in zijn speech blij te zijn dat hij terug is in Zevenaar, waar hij is opgegroeid is en zich thuis voelt. 'Druten was een fijne stageplek', zegt hij lachend over zijn vorige burgemeesterspost. Het is dan wel een speech, maar geen traditionele nieuwjaarsspeech zoals sommige andere burgemeesters nog steeds doen. 'Natuurlijk vind ik duurzaamheid en ondermijning ook belangrijke onderwerpen, maar dat komt later wel aan de orde. Ik heb nog niet eens een collegevergadering meegemaakt!' 💬 WhatsApp ons!

