Stefan Groothuis wint olympisch goud

Schaatser Stefan Groothuis uit Voorst is woensdag olympisch kampioen op de 1000 meter geworden.Op de schaatsbaan van het Russische Sotsji reed de 32-jarige Groothuis in een evenwichtige race een tijd van 1.08,39.

Daar kwam niemand meer aan.

Podiumfoto! Te gek om hier op te mogen springen! pic.twitter.com/wwAZSzdatP — Stefan Groothuis (@stefangroothuis) February 12, 2014

Michel Mulder, de winnaar van olympisch goud op de 500 meter, behaalde een bronzen plak met een tijd van 1.08,74. De zilveren medaille was voor de Canadees Denny Morrison, die slechts vierhonderdste langzamer was dan Groothuis.

'Race van mijn leven'



'Dit was de race van mijn leven', sprak Stefan Groothuis na zijn gouden rit op de 1000 meter in Sotsji. De schaatser uit Voorst kon het niet geloven. 'Heel onwerkelijk, zo raar.' Na zijn vierde plek op de Olympische Spelen in 2010 viel woensdag alles op zijn plaats voor de 32-jarige schaatser van BrandLoyalty.

'Eerst zien, dan geloven'



De laatste vier ritten waren spannend voor Groothuis, want hij was naar eigen zeggen nog niet zeker van zijn zaak. 'Ik dacht: Shani (Davis) gaat hier onderdoor rijden, die gaat me pakken. Je houdt toch ook altijd een slag om de arm.' Voor de Voorstenaar was het dan ook eerst zien, dan geloven. 'Man, wat een ramp is het om toe te kijken. Maar je kunt niet anders dan een paar minuten wachten.'

Olympisch kampioen Stefan Groothuis zal binnenkort in zijn woonplaats Voorst worden gehuldigd.