Blog De Graafschap in Catalonië Dag 2: de speurtocht naar een spits

NAVATA - De Graafschap verblijft in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Dagelijks houdt Omroep Gelderland een blog bij. Vandaag over het hoofdpijndossier 'centrumspits' en een pittige looptraining.

Peter Hofstede is even niet te benijden. De manager voetbal had stevig ingezet op Cyriel Dessers van FC Utrecht. De ernstige blessure van de Belg was gisteravond dan ook een forse streep door de rekening. Financieel wilde de clubleiding ver gaan om de 'loper' Dessers te huren. Juist omdat in hem een echte meerwaarde voor het elftal werd gezien. En dat is wat De Graafschap wil: serieus en direct versterken.

Tientallen spitsen komen dezer dagen langs bij Hofstede. Ze worden hem aangeboden door makelaars of als advies meegeven door sponsors of klankbordleden, maar bijna altijd zit er wel een vlekje op. Nauwelijks gespeeld de laatste tijd, blessuregevoelig, geen doelpunten en dus een te groot risico. De meesten vallen direct af. Hofstede zucht en neemt voor de 87e keer deze middag zijn smartphone op. Technisch manager zijn is 'a hell of a job'.

'En in de categorie die voor ons wel interessant is, hebben we vaak te maken met spelers die gewoon niet naar De Graafschap komen. En een misschien meer stabiele club kiezen. Ook omdat ze geen degradatievoetbal willen spelen', legt de Oosterbeker tijdens het dessert nog maar eens uit. 'Daar hebben we mee te maken hebben. Het is voor De Graafschap een ingewikkeld proces.'

In de eerste divisie wil Hofstede in principe ook niet shoppen, omdat er geen spits rondloopt die De Graafschap direct beter zal maken. Tom Boere en Sven Braken zijn namen die vallen, maar voor Hofstede en ook trainer Henk de Jong te weinig een garantie voor goals op het hoogste niveau.

Henk de Jong laat zich maar eens naar de training rijden

De grenzen worden nu steeds meer verlegd naar het buitenland, maar concreet is er nog altijd niets. En dat geeft ook wel weer te denken. De druk op Hofstede is groot. Hij moet zich nu min of meer revancheren, want erg gelukkig is het aankoopbeleid afgelopen zomer natuurlijk niet geweest. De Graafschap staat niet voor niets vast op de laatste plaats in de eredivisie. Dankzij gulle sponsors ligt een slordige vier ton nu al weken klaar, maar de clubleiding laat zich dus niet opjagen.

En dat is ook wel weer te begrijpen. Voorbeelden genoeg van spelers die door de Achterhoekse club in de winterstop werden gehaald en totaal geen versterking bleken. Neem de winterstop van 2005 toen De Graafschap in paniek zelfs Leo Beenhakker naar De Vijverberg haalde voor technische adviezen.

Kruys en Beenhakker

Een karrenvracht (hele matige) aankopen volgde, de onrust nam overal toe en in mei degradeerde de club roemloos. Gert Kruys wordt nog wel eens gillend wakker bij de gedachte dat Beenhakker in het Turkse Belek steeds tien stappen dichter op het trainingsveld kwam en na drie dagen de arme Utrechter van een halve meter afstand vertelde wat hij moest doen.

Maar terug naar het heden. Behalve een spits wil De Graafschap ook nog een centrale verdediger aantrekken en het liefst ook nog een flankspeler. Maar Hofstede en trainer Henk de Jong waken dus voor wanhoopsgrepen. Op 20 januari wacht echter al het cruciale thuisduel met Fortuna Sittard. Gevolgd door Excelsior en NAC. De tijd dring. Als De Graafschap blijft wachten, is de club nog meer dan nu de gedoodverfde degradant.

spelers op weg naar een training

Pijn lijden

Ondertussen werkt de huidige selectie in een rustige omgeving toe naar de hervatting van het seizoen. De sfeer is opvallend goed. Henk de Jong heeft vandaag wel een kleine verrassing voor de heren. Op het eind van de tweede training trakteert de Fries zijn spelers op een pittige loopsessie. 20 minuten alleen maar rennen van doel naar doel. Het kaf van het koren wordt gescheiden. De meesten gaan aardig kapot en De Jong en zijn assistenten genieten zichtbaar. Mentale weerbaarheid kweken heet dat. Pijn lijden en grenzen verleggen.

Ook Owusu zit er even goed doorheen

Het valt allemaal nog wel mee. Geen kotsende spelers, alleen wat rode gezichten en een enkeling die verward voor zich uit staart. Jordy Rondeel blijkt in de testen een echte loper. De keeper loopt regelmatig monter en stoer voorop. Zijn collega's Hidde Jurjus en Agil Etemadi hebben het beduidend lastiger. Opvallend is ook de conditie van Jordy Thomassen en het karakter dat getoond wordt door Erik Bakker, Youssouf El Jebli en Delano Burgzorg. Zij komen onder meer bovendrijven.

Jordy Rondeel bleek niet alleen conditioneel dik in orde, hij ranselde ook een paar ballen spectaculair uit zijn goal

Gniffelend loopt De Jong het hotel binnen. Half strompelend verdwijnen de spelers richting hun kamers. Morgen dag 3 in Catalonië. Met de serene rust is het dan overigens wel gedaan. Want behalve de pers in het hotel (geen profclub in Nederland is zo transparant en open als De Graafschap) mogen ook sponsors zich dan melden op het Torremirona Resort. Zij landen dinsdagmiddag in Barcelona. Tenminste, als de Hollandse storm geen roet in het eten gooit.

De geblesseerde Frank Olijve (midden) bekijkt de training vanaf een heuvel