Maandag eerste vijftig asielzoekers naar Apeldoorn

APELDOORN - Komende maandag komen de eerste vijftig asielzoekers naar Apeldoorn. Dat bevestigt het COA. Het Centraal Opvang Asielzoekers heeft de afgelopen tijd het voormalige UWV gebouw aan de Christiaan Geurtsweg in gereedheid gebracht voor maximaal 400 bewoners.

Carine Portengen van het COA: 'de asielzoekers zullen daarna groepje voor groepje binnendruppelen, de gezinnen met kinderen komen in de voorjaarsvakantie, zodat ze daarna naar school kunnen.' Hoeveel kinderen er komen en naar welke school ze gaan is nog niet duidelijk: Portengen: 'we zijn nog met een school in gesprek, welke dat is kan ik nu nog niet zeggen.'

Het COA deed begin oktober een oproep aan gemeentes om nieuwe ruimte beschikbaar te stellen voor asielzoekers. In totaal zijn 5000 extra plaatsen nodig. Sinds de zomer stijgt het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt weer. Apeldoorn is de eerste gemeente in Gelderland die reageert op dat verzoek. Apeldoorn krijgt in de toekomst ook een permanent azc aan de Deventerstraat. Op deze locatie was eerder een tijdelijk AZC ingericht, maar die is nooit geopend.

Inzamelingsactie

Voor Kira-Maj Terpstra betekent dit nieuws dat ze flink aan de bak moet. De Apeldoornse is bezig met het inzamelen van spullen voor welkomstpakketjes en kindertekeningen om de wanden te versieren. Ze hoopt vrijdag de tekeningen op te hangen gaat dit weekend nog verder met het inzamelen van de laatste artikelen en het vullen van alle welkomsttassen. De eerste vijftig deelt ze maandag zeker uit.

