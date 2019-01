Vink: gebruikte grond in Barneveld is schoon

BARNEVELD - Volgens aannemer Vink is de grond onder de Barneveldse woonwijken schoon, dat stelt het bedrijf in een persverklaring.

Het gaat om bijna 10.000 ton grond die gebruikt is in de nieuwbouwwijken Eilanden-Oost, Van de Bogertlaan en Veller II. Volgens het bedrijf is er bij de monsters geen enkele overschrijding van de stoffen styreen en dichloormethaan aangetroffen. Het rapport waar de bevindingen in staan is nog niet openbaar.

Wel werd er in één monster een overschrijding aangetroffen. Om wat stof dat gaat is niet bekend. Ook bij drie andere plekken werd een overschrijding aangetroffen, maar die plekken waren volgens Vink niet representatief vanwege de samenstelling van de grond.

Leusden en Apeldoorn

Volgens het bedrijf voldoet het zand aan de regels voor toepasbare grond. 'Ook de uitgevoerde onderzoeken in Leusden en Apeldoorn komen tot een vergelijkbare conclusie', stelt het bedrijf.

De gemeente Leusden communiceerde halverwege december dat de grond van Vink niet vervuild was. Het onderzoeksbureau dat het onderzoek deed kwam tot de conclusie dat het wel degelijk vervuild was, vertelde zij eerder aan Omroep Gelderland.

Het onderzoek in Apeldoorn geeft weinig houvast, omdat het daar niet zeker is dat de onderzochte grond ook daadwerkelijk van Vink afkomstig was.