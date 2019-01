Doe mee als vrijwilliger bij collageproject Zeg ‘ns ja!

.

Had u een huwelijksboeket, was uw pak gehuurd? Wie waren uw getuigen en wat at u die avond? Met deze en vele andere vragen over De Grote Dag gaan we aan de slag tijdens het project Zeg ‘ns Ja! van Lang Leve Kunst en Naoberschap. Onder leiding van beeldend kunstenares Berna Bonekamp maken ouderen collages over die bijzondere dag, lang geleden.

Voor deze activiteit zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om met bezoekers van de dagopvang in gesprek te gaan en samen een collage te maken.

Voor geïnteresseerden wordt op vrijdag 18 januari een workshop georganiseerd. De weken daarna volgen 3 sessies met ouderen.

Tijdens de activiteit Zeg ’ns Ja! wordt er volop gepraat over van alles wat er bij de trouwerij kwam kijken. Denk maar aan de voorbereidingen, gasten, de schoonfamilie, de jurk, de plechtigheid en het feest.

Elkaar ontmoeten, praten over dierbare herinneringen en samen een collage maken, dat is in het kort Zeg ‘ns Ja! Op 18 januari is de workshop voor vrijwilligers van 14.30 tot 16.30 uur op de Gruitpoort in Doetinchem.

Op 25 januari, 1 en 8 februari van 14.30 tot 15.30 uur zijn de sessies met ouderen bij De Wehme in Vorden. Iedereen die zin heeft om iemand te helpen bij het maken van een collage met een twist, is van harte welkom.

Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap organiseert kunstactiviteiten voor ouderen. Het doel is ouderen samen met anderen mooie momenten te laten beleven.

Wilt u als vrijwilliger mee helpen? Reageer dan hieronder!