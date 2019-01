Gelderse gemeenten reageren met regenboogkleuren op Nashville-verklaring

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft de regenboogvlag gehesen in reactie op de Nashville-verklaring. Daarin wordt een duidelijk standpunt ingenomen tegen het homohuwelijk. Ook de Protestantse Gemeente Doetinchem hijst de vlag.

In de verklaring wordt een duidelijk standpunt ingenomen over onder andere het homohuwelijk. De verklaring is inmiddels getekend door honderden predikanten en door prominente politici als SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Volgens tegenstanders is het een 'anti-homo document'.

Regenboogvlag

Burgemeester Marcouch van Arnhem twitterde vanochtend al dat Arnhem een nadrukkelijke regenboogstad is waar je in veiligheid en vrijheid mag zijn wie je bent. Ongeacht je geaardheid of achtergrond. Aan het eind van de middag werd de regenboogvlag gehesen.

De Protestantse Gemeente Doetinchem deed hetzelfde en schrijft op hun website met ontzetting kennis genomen te hebben van de verklaring. 'De PG Doetinchem wil een kerk zijn voor iedereen en staan voor liefde in al haar veelkleurigheid. Al sinds jaar en dag maken homo’s en lesbiennes zonder onderscheid met hetero’s deel uit van de gemeente. Ieder stel dat trouwt, kan in de kerk de zegen ontvangen. De Protestantse Gemeente Doetinchem wil Jezus navolgen in zijn liefde voor iedereen.'

D66-fractievoorzitter Rob Jetten uit Nijmegen schrijft op Twitter dat niets de liefde tussen hem en zijn vriend Sjoerd tegenhoudt. 'Liefde is sterker, van wie je ook houdt!'

Brug verlicht

Ook de gemeente Westervoort reageert op de Nashville-verklaring door de IJsselbrug maandagavond te verlichting in regenboogkleuren. 'Het ondertekenen van een verklaring waarin homo’s en transgenders worden weggezet en buitengesloten, is een forse stap terug naar een tijdperk waarvan we hoopten dat dat definitief achter ons lag”, zegt burgemeester van Hout.

Nijmeegse wethouder Grete Visser van onderwijs, welzijn en zorg sluit zich daarbij aan. 'Wij zijn niet voor niets regenbooggemeente. In Nijmegen mag je houden van wie je wilt. Wat mij betreft is de Nashville-verklaring een enorme stap achteruit in de geschiedenis van de emancipatie van de lhbti-ers.

Zie ook: