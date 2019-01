Harderwijkers balen van verhoogde woontoren: 'Ik wil die niet in mijn voortuin'

HARDERWIJK - Bewoners van het Waterfront in Harderwijk zijn niet blij met de verhoogde woontoren die gebouwd gaat worden in het nieuwe stadspark. Volgens het eerste bestemmingsplan zou de toren maximaal 18 meter hoog worden. In nieuwe plannen komt echter naar voren dat de toren 30,5 meter hoog wordt.

De toren komt tussen de boulevard van Harderwijk en de huizen van het Waterfront te staan. Een van de eerste bewoners van het Waterfront, Jaco Reijgersberg, wil dat de gemeente zich aan het originele bestemmingsplan houdt. 'Toen ik mijn huis kocht, stond in het bestemmingsplan als maximale hoogte 18 meter. Daar ben ik toen mee akkoord gegaan', vertelt hij.

Volgens wethouder van het Waterfront Christianne van der Wal is in 2013 een nieuw beeld-kwaliteitsplan opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van de nieuwe hoogte. 'Het bestemmingsplan in 2008 had als doel de woningbouw mogelijk te maken. In 2012-2013 is het nieuwe beeld-kwaliteitsplan er gekomen. Daarin wordt uitgegaan van drie hoogteaccenten en daar is de woontoren er één van.'

Drie keer zo hoog

Eerder zou aan de boulevardkant sprake zijn van een gebouw van 8 meter hoog. Na bezwaren van omwonenden was dat project van de baan. Nu komt er precies aan de overkant van de haven een gebouw dat bijna drie keer zo hoog is.

Luister hier naar de reportage:

Het Hooge Huis, zoals de toren genoemd wordt, is geïnspireerd op Het Witte Huis in Rotterdam en de Wolkenkrabber in Amsterdam. Volgens Jaco past het echter niet bij de uitstraling van Harderwijk. 'Ik denk niet dat dit is wat de gemeente wil nastreven in haar plan. Daarin beschrijft ze dat ze een mooie overgang wil tussen de historische binnenstad en het Waterfront.'

'Niet in mijn voortuin'

Andere buurtbewoners zijn ook niet blij met de verhoging van het pand. 'Als je hoort in wat voor stijl ze het willen bouwen, zou dat best een mooi gebouw kunnen zijn. Maar ik wil niet zo'n gebouw in mijn voortuin.'

Jaco hoopt op goede communicatie met de gemeente. 'Ik weet nog niet wat voor stappen we kunnen ondernemen om tot een oplossing te komen. Ik hoop in ieder geval dat we in gesprek kunnen gaan met de gemeente over de mogelijkheden.'

Het Hooge Huis voldoet met 30,5 meter niet aan het bestemmingsplan. De aanvraag voor de omgevingsvergunning ligt ter inzage op het gemeentehuis van Harderwijk. Bewoners kunnen hun bezwaren nog insturen.