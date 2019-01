Blog Vitesse in Portugal, dag 5: De dag van ontspannen en rust

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 5.

Het trainingskamp is inmiddels vijf dagen onderweg en de eerste vermoeidheid slaat toe. Bryan Linssen speelde gister 90 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Wolfsburg en liep daardoor al voordat de ochtendtraining begon terug naar zijn kamer. Oververmoeidheid kan niemand gebruiken, dan gebeuren er ongelukken.

Supporter Willem meldt zich bij de ochtendtraining bij de dokter. Of het door oververmoeidheid komt na wat looptraining weet ik niet. 'Ik heb wat pleisters nodig, want ik heb een blaar', zo verklaart hij. Pieter Sengkerij toont zich behulpzaam en knipt een stukje voor hem af.

Darfalou naar Arsenal

De spelers zijn ook redelijk snel klaar met de ochtendtraining. De Algerijnse spits Oussama Darfalou meldt zich langs het trainingsveld en wordt aangesproken door directeur Joost de Wit. 'Wat kan die jongen nu goed Engels'. Ik zei tegen hem: 'Dat hebben we ook wel nodig als we hem aan Arsenal willen verkopen.'

Voetballen bij Omroep Gelderland

Het gesprek met de directeur springt vervolgens over op stadion GelreDome. Vitesse is al een tijdje met GelreDome in strijd over de huur die de club betaalt aan het stadion. De huur is onlangs opgezegd en er wordt soms eens geopperd dat Vitesse beter een nieuw stadion kan bouwen.

Fysio Jos Kortekaas heeft wel wat ideeën. 'We kunnen het stadion op Papendal bouwen, maar dan moeten we wel een afslag maken. Of we zetten het stadion op de plek neer waar Omroep Gelderland zit', zo grapt hij.

Ik herinner hem eraan dat daar ooit het stadion van Vitesse al zat, maar dat er nu wat huizen staan. Kortekaas countert: 'Maar achter jullie gebouw liggen toch wat sportvelden, ook ruimte zat.'

Een gek idee is het niet. Dan zijn het voor ons echt bijna thuiswedstrijden.

Van der Werff heeft golftalent

Een thuiswedstrijd speelt Vitesse op 18 januari weer. Dan komt Excelsior kijken. De bedoeling is dan wel dat alle spelers weer wat uitgeruster van het trainingskamp komen. Maikel van der Werff deed daar vandaag al een poging toe, hij ging samen met Edward Sturing golfen om te ontspannen. Van der Werff bleek talent te hebben.

Foto: Vitesse

Of hij uiteindelijk Edward Sturing van de baan heeft geslagen, is niet duidelijk. Het lijkt me misschien ook niet heel handig om te doen, want voor je het weet laat de assistent-trainer je weer wat extra trainen, heeft die ontspanning vandaag ook weinig zin gehad.

Foto: Vitesse