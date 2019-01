Vertaler Nashville-verklaring verbaasd over reacties op 'anti-homo-document'

OLDEBROEK - Dominee Van Reenen, vertaler van de Nashville-verklaring en predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oldebroek, is verbaasd over de vele reacties op de verklaring. 'Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen er iets van zouden vinden.'

In de Nashville-verklaring wordt een duidelijk standpunt ingenomen over onder andere het homohuwelijk. 'Wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie', zo valt er te lezen. De verklaring is inmiddels getekend door honderden predikanten en door prominente politici als SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Volgens tegenstanders is het een 'anti-homo document'.

Luister hier het gesprek tussen dominee Van Reenen en Frank van Dijk terug (tekst gaat verder onder de audio):

Gevoelig thema

De verklaring brengt een hoop teweeg. Zo noemt de Protestantse Kerk Nederland het 'pastoraal onverantwoord' en #Nashville is trending topic op Twitter. 'We waren ons ervan bewust dat het een gevoelig thema is dus we hebben in de vertaling ook over allerlei worden tot op detailniveau gediscussieerd,' zegt Van Reenen in gesprek met presentator Frank van Dijk op Radio Gelderland. 'We hebben het ons gerealiseerd. Aan de andere kant, wij verwoorden met deze verklaring iets wat in de kerk altijd al wordt uitgesproken. Dat geluid is wel minder geworden maar het is niet nieuw.'

Strafbaarheid

Dat het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd de verklaring te gaan onderzoeken op mogelijke strafbaarheid noemt Van Reenen onaangenaam. 'Als predikant mag je vrijuit spreken. Als het dan geassocieerd wordt met strafbaarheid legt dat gewicht in de schaal. Maar ik denk ook dat het OM hun plicht doet. Er gaat uitkomen dat er niets strafbaars is gezegd. Ik ben er niet van onder de indruk en ben ook niet bang dat er een strafonderzoek komt. Ik zie niet anders dan dan het volstrekt binnen de grenzen van de rechtsstaat past.'

'Het is de mening van God'

Toch kan de predikant zich voorstellen dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan de verklaring. 'Ik denk dat er een stukje van de moeilijkheid zit in dat we niet zeggen dat een ander iets niet mag vinden, maar wel dat we ervan overtuigd zijn dat wat wij vinden goed is voor hele samenleving. Het is geen privé-mening maar de mening van God, de schepper van de aarde.'

Zie ook: