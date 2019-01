Gong belooft supporters: 'Jullie gaan mij zien spelen dit jaar'

ALCANTARILHA - Het eerste half jaar bij Vitesse was er niet een waar Vitesse-aanvaller Hilary Gong nou heel veel plezier aan heeft beleefd. De Nigeriaan kreeg al vrij snel last van een knieblessure en die hield hem bijna de hele eerste seizoenshelft aan de kant. Maar als het aan Gong ligt, komt daar snel verandering in.

Die knieblessure heb ik opgelopen doordat ik vooral op kunstgras speelde bij Trencin. Het is hier allemaal normaal gras, dus je moet ook wennen. Het gaat inmiddels steeds beter, maar deze week heb ik weer een kleine terugslag. Ik wil het niet forceren, ik zal echt rustig aan moeten doen.'

'Verdedigers zijn traag hier'

Maar rustig aan doen zit niet echt in de aard van Gong. 'Ik vind het verschrikkelijk dat ik niet kan spelen.Ik baal echt van die blessure. Je wil het team helpen en dat gaat niet. Daarom was de wedstrijd VVV zo'n grote opluchting voor mij. Ik kwam erin en gaf een assist op de 2-1. Dan zie je mijn kwaliteit, de snelheid.'

En als het aan de jonge Nigeriaan ligt gaan de supporters zijn kwaliteit steeds vaker zien. Het liefst zo snel mogelijk. 'Ik weet zeker dat ik ga spelen na de winterstop. Dan zal ik mijn snelheid vaker tonen. En dat is een wapen in de eredivisie, want de verdedigers zijn vaak traag hier.'

Usain Bolt-snelheid

Qua tempo betreft is het dan ook niet gek dat Gong geniet van spelers als Sadio Mané, Eden Hazard en Mohamed Salah. Maar hoe komt Gong eigenlijk aan die snelheid? Over 100 meter doet hij iets minder dan 12 seconden, net wat langzamer dan de grote Usain Bolt. 'Ik heb het nooit hoeven trainen, het is gewoon natuurlijk.Mijn vader was ook zo snel. Mijn vader was overigens ook een voetballer, maar ik kan niet zeggen dat ik het talent van hem heb, hij was namelijk nooit een prof.'

Familie in Nigeria

Over zijn familie praten doet de rechtsbuiten ook graag. 'Ik was blij dat ik ze de afgelopen winter kon zien in Nigeria. Ik ben hier in Nederland alleen, en dat is logisch want ik zit hier voor mijn werk, maar het is toch leuk als je ze kan zien.'

'Hele normale jongen'

En Gong is het gewend, want in het Slowaakse Trencin zat hij ook al helemaal alleen op een appartement. Wat daar wel anders was, was het voetbal. 'Daar werd echt agressief gespeeld, hier wordt meer met het hoofd gespeeld.

'En de stad is ook echt anders', vertelt de buitenspeler. Trencin is een hele simpele stad. Arnhem is heel groot. Ik vermaak me er prima hoor, ik kijk films, eet en drink wat. Veel meer doe ik niet. Ik ben een hele normale jongen.'