Het groene goud wordt op de WUR gemaakt

BENNEKOM - In 2018 bestond Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. De Gelderse universiteit heeft zich naar eigen zeggen bewezen als een wereldwijde expert op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Deze periode besteedt Omroep Gelderland aandacht aan dit jubileum. In een artikelenreeks worden thema’s die bij de WUR onderzocht worden onder het voetlicht gebracht. Dit is Deel 4. WUR en het groene goud.

Na het zwarte goud; peper en het witte goud; asperges hebben we nu een nieuw soort goud. Het groene goud. René Wijffels houdt zich daarmee bezig en het zijn algen. ‘Dit is het hart van duurzaamheid. Ik ben begonnen uit idealisme. Het is toch mooi om uit zonlicht, zuurstof en zeewater iets nieuws te maken? Iets wat we nodig hebben. Want de wereldbevolking groeit en we hebben eiwitten nodig om die bevolking te voeden.’

In een kas op de universiteit stroomt door grote buizen groen water. Wijffels: ‘Dit was gisteren gewoon nog zeewater. Nu is het al erg groen. ‘Ik vind het mooi om uit niets iets te maken. De algen zijn rijk aan eiwitten. Die worden steeds belangrijker omdat de wereldbevolking groeit. Om die mensen te voeden hebben we meer voedingsbronnen nodig.’ Maar de algen kunnen ook gebruikt worden voor diervoeding of biobrandstof.

Sinds 2000 doet Wijffels onderzoek. In het begin was het pionieren, zelf het wiel uitvinden. Er is al veel verbeterd en veranderd maar ze zijn in nog lang niet klaar. De kosten moeten nog flink worden gereduceerd om de productie echt rendabel te maken. Nu worden de algen vooral door de grote industrieën gebruikt.