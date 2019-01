LTO gaat samen met politie dierenrechtenactivisten aanpakken

LUNTEREN - Landbouworganisatie LTO Nederland en POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) willen dierenrechtenactivisten aanpakken die infiltreren of inbreken bij boerenbedrijven. De organisaties zeggen de 'lastercampagnes' meer dan zat te zijn.

De afgelopen maand werd bekend dat dierenactivisten van Animal Rights twee keer binnen zijn geslopen bij een kippenboer in Groesbeek om filmopnames te maken. In december maakten activisten van dezelfde organisatie opnames bij een varkensboer in Lunteren. De boer werd na publicatie van het filmpje met de dood bedreigd.

'Dit moet afgelopen zijn'

'Wat deze groepen doen, gaat te ver', zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. 'Zij intimideren en bedreigen boeren en hun gezinnen op allerlei manieren. Dat gaat boeren niet in de koude kleren zitten. Dit moet afgelopen zijn. Er is namelijk geen boer in Nederland die er baat bij heeft om slecht voor dieren te zijn.'

Samenwerking met politie en justitie

De brancheorganisaties werken samen met politie, justitie, de overheid en bedrijven in de voedselketen. De brancheorganisaties gaan ondersteuning bieden aan boeren door ze te begeleiden bij meldingen en aangiftes van dierextremisme. De aangiftes komen terecht bij een speciale eenheid van de politie die over terrorisme en extremisme gaat. De nationale politie legt een dossier aan met alle rapportages van landelijke en regionale korpsen.

Linda Janssen, voorzitter van POV: 'In Nederland is demonstreren een goed recht. Ook tegen de veehouderij, maar bedreigen, intimideren en het stalken van boerenfamilies accepteren we niet langer. Ze hebben hun punt gemaakt. Op een gegeven moment is het genoeg. En dat moment is bereikt.'

Zie ook: