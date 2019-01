Ton is 50 jaar in dienst bij Burgers' Zoo, 'Van de ijsbeer heb ik nog lang last gehad'

Ton kijkt met plezier terug op zijn tijd bij de dierentuin in Arnhem. 'Ik heb echt hele leuke dingen hier beleefd en meegemaakt. Hij vindt het vooral leuk om met de vrachtwagen op pad te gaan. 'De vrijheid die je hebt is heerlijk. Je bent buiten het park, je bent vrij en je bent samen met het dier.' De grote transporten afgelopen jaren waren allemaal onder de pedalen van Ton. Haaien, ijsberen, bavianen, neushoorn's, niets is te gek.

Bekijk hier de reportage, de tekst gaat hieronder verder

Wagenziek door ge-ijsbeer

'Van de ijsbeer heb ik wel een tijdje last gehad.' Die ijsbeer kwam uit de dierentuin van Antwerpen, maar moest richting Arnhem. 'Het beest was 400 kilo en ging steeds van de ene kant naar de andere kant in het busje. Uiteindelijk werd ik wagenziek van het dier. Bij aankomst moest ik even een moment voor mijzelf hebben.'

Stoppen is voorlopig nog niet aan de orde, maar Van Maanen wil er over twee jaar wel mee ophouden. 'Dan ga ik gewoon met pensioen en daar moeten we allemaal geen tranen om laten. Ik woon naast het park en ik kom vast nog wel een paar keer aan.'