'Je gaat de vrouwen op die foto's op een gegeven moment bij naam noemen'

AALTEN - Op de vrouw werd door de Duitse bezetter niet echt gelet. Maar in de Achterhoek gingen de vrouwen niet lijdzaam zitten wachten. Voor de tentoonstelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten schilderde kunstenares Thea Zweerink uit Varsseveld vanuit de schaarse zwart-wit foto's die bewaard gebleven zijn, een krachtig beeld van deze heldinnen.

Toen kunstenares Thea Zweerink werd gevraagd om een serie portretten te maken voor de tentoonstelling hoefde ze niet lang na te denken. ‘Dit past helemaal bij mij', zegt de Varsseveldse. 'Ik werk vaak met oude foto’s en ben altijd bezig met geschiedenis, dus dit past helemaal in mijn straatje.’

Uitdaging

Een uitdaging was het wel, want veel foto’s waren er niet. ‘Van een vrouw was bijvoorbeeld maar één kleine pasfoto die ook nog eens beschadigd was. Maar door de verhalen die ik dan krijg over die vrouwen gaat zo’n vrouw toch leven.’ Ze stak er zelf ook veel tijd om de informatie te achterhalen. ‘Het ging ook een keer mis. Toen dacht ik tijdens het researchen al: wat had deze vrouw dan met het verzet te maken? En toen kwam ik erachter dat er nog een vrouw ondergedoken zat met precies dezelfde naam.’

De portretten zijn inmiddels allang af, maar Zweerink is nog niet klaar met de vrouwen. ‘Ik ben ermee doorgegaan nadat ik de portretten van die 14 vrouwen af had. Je gaat ze op een gegeven moment echt bij naam noemen.’

De tentoonstelling 'De Vrouw als spil van het verzet' is nog tot en met 19 mei te zien in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.