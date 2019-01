Fabian Serrarens: 'het mag bij De Graafschap wel wat harder naar elkaar''

NAVATA - De zoektocht naar een nieuwe spits is nog altijd in volle gang bij De Graafschap. Fabian Serrarens gaat concurrentie krijgen. 'Een goede spits is altijd welkom, maar dat betekent niet dat ik het ermee eens ben.'

Serrarens kent de cijfers. De Graafschap scoorde in de eerste seizoenshelft slechts 14 keer. Het laagste aantal in de eredivisie. Hij weet ook dat de club zo snel mogelijk een doelpuntenmaker wil aantrekken. Serrarens heeft er een duidelijke mening over. 'Het hoort erbij als je weinig scoort, maar dat betekent niet dat ik het hier mee eens ben.'

Afrekenen

De aanvaller, die in zijn eerste seizoen in de Jupiler League ook veel vanaf de linkerkant kwam, geeft meer uitleg. 'Het is niet zo dat we veel kansen missen. Maar we krijgen weinig kansen. Ik vind dus niet dat het aan mij ligt, maar als spits wordt je wel afgerekend op doelpunten. Dat er nu iemand bij moet komen, is niet het gevolg dat we nauwelijks scoren. Ik maak me niet zo druk hoor. Ik ga hard trainen en dan zien we wel welke versterkingen komen.'

Minste teams

'Kijk, een goede spits is altijd welkom en ik vind ook dat we ons in alle linies moeten versterken', vervolgt Serrarens. 'Met teamgeest en strijd lukt het ons ook niet. Af en toe misschien, maar te weinig. Kwalitatief hebben we gewoon één van de minste teams in de eredivisie. Dus moet het anders. Is er een andere insteek nodig.'

Aanspreken op fouten

Kort voor de winterstop werd de Amersfoorter nog gepasseerd, maar tegen Vitesse keerde hij terug in de ploeg. Behalve een mening over een nieuwe spits, heeft hij nog wel iets concreets te zeggen. Dat gaat over de omgang met elkaar. 'Misschien kunnen we het wel te goed met elkaar inden. Dat het te gemoedelijk wordt. Het mag wel wat harder. Elkaar meer aanspreken op wat fout gaat en dus niet te lief zijn. Dat je ook een keer iemand op zijn kop zit en zo de boel scherp houdt.'

Volgens Serrarens heeft De Graafschap die aanpak nodig. 'Het zou ons helpen verwacht ik. We moeten elkaar vertrouwen en weten dat we er voor elkaar zijn. Vitesse was een goed voorbeeld. Toen zaten we er fel bovenop en coachten we elkaar voortdurend.'