Groot interview Van Hintum: 'Vitesse moet nu jeugd echt laten doorstromen'

ALCANTARILHA - Vitesse is dit seizoen te wisselvallig, er stroomt te weinig jeugd door en hoe kijkt de technisch directeur tegen de transfers van de afgelopen zomer aan? Tijd voor eens een goed gesprek met technisch directeur Marc van Hintum.

Nog maar een paar maanden zit Marc van Hintum op de stoel als technisch directeur, daarna stapt hij weer terug in zijn functie al hoofd scouting. 'Het is niet dat ik er niet van kan slapen, maar ik verheug me er echt op om dat werk weer te gaan doen. Daar ligt mijn passie en daar steek ik mijn energie het liefste in.'

Tot die tijd moet Van Hintum zich bezig gaan houden met onder andere het afronden van transfers en het inwerken van een nieuwe technisch directeur. Vitesse hoopt dat die directeur er rond maart zal zijn. 'Als die directeur er niet komt, zal ik tot het eind in mijn huidige functie blijven, anders zal ik de nieuwe technisch directeur gaan inwerken.'

Tot die tijd zal hij als technisch directeur spreken over verschillende zaken, waaronder de doorstroming van de eigen jeugd.

'Jeugdopleiding moet stap zetten'

Vitesse heeft de jeugdopleiding als één van de belangrijkste peilers. Toch breken er nog niet echt spelers door naar het eerste elftal, hoe kan dat?

'Het is maar hoe je het bekijkt. We hebben bijvoorbeeld wel succes geboekt met Mitchell van Bergen. Die hebben we voor een klein bedrag van Willem II overgenomen, maar heeft een goede transfer naar Heerenveen gemaakt.'



Maar ook hij werd geen vaste waarde in het eerste elftal, daar hoop je toch op?

'Ja, maar alles had ook te maken met het momentum. Hij had concurrentie van Milot Rashica en later van Roy Beerens. Hij heeft echt wel zijn kansen gehad hoor. Maar uiteindelijk konden we hem goed verkopen terwijl we wisten dat we Gong konden halen.'

Oké, maar kijk je niet naar je eigen jeugd als er een bijvoorbeeld een rechtsback nodig is. Je hebt een 18-jarige Spanjaard op proef, maar er is toch in je eigen jeugdopleiding wel iemand van dat niveau?

'We kijken echt wel bij onze jeugd of daar iemand rondloopt. Maar zij hebben op dit moment niet het niveau om de stap te maken vanuit de jeugd naar de subtop van de eredivisie. We hebben elk jaar jeugdspelers mee op trainingskamp waarvan wij denken dat zij het trainingsniveau aankunnen. Dan hoop je uiteindelijk dat ze blijven kleven en de stap maken, maar dat gebeurt nu nog niet. De spelers die we nu hebben meegenomen, Musaba (middenvelder) en Margaret (aanvaller, zie foto) kunnen het trainingsniveau aan, maar op andere posities lukt dat dus nog niet.'

Maar ook zij zullen nu niet een vaste waarde worden in de basis.

Nee, je hebt er zeker gelijk in dat er meer moet doorstromen bij ons. Sinds december is er een nieuwe hoofd jeugdopleidingen, Aloys Wijnker, hij krijgt de taak om dat te bewerkstelligen. We zetten ook stevig in op de jeugd, het is niet zo dat we ze geen kans gaan geven. De volgende lichting komt er echt wel aan, maar het kost tijd.'

Maar dan moet de stap dus nu ook echt snel gezet worden?

'Ja, natuurlijk. We moeten echt stappen gaan maken. Iedereen spiegelt ons natuurlijk ook aan de jeugdopleiding van AZ. Daar willen we ook echt wel heen, maar dat lukt niet zomaar. Daar hebben we tijd voor nodig. We zijn vier jaar geleden begonnen met een grote achterstand op bijvoorbeeld die twee ploegen, maar nu speelt al onze jeugd in de top van Nederland.'

' Alleen is de stap van de jeugd naar subtop eredivisie echt flink. Dat betekent dat een Musaba, die binnenkort een meerjarig contract kan tekenen bij ons, gelijkwaardig moet zijn aan Foor of Bero. Dat kan later zeker zo zijn, maar nu nog niet. Maar dat betekent niet dat wij geen oog hebben voor de jeugd, anders laat je ze ook niet meetrainen.'

Aankoopbeleid: 'Sla mezelf niet voor het hoofd'

Vitesse haalde in de zomer veel nieuwe spelers, maar liet daarvan Karami afgelopen week alweer vertrekken naar NAC en zag Gong nog amper een minuut spelen. Snap je dat sommige supporters zich afvragen waarom bijvoorbeeld Karami weer vertrekt?

'Karami was natuurlijk teleurgesteld en gefrustreerd dat hij niet speelde in Arnhem. Daarom is hij verhuurd. We laten niet elke speler gaan die gefrustreerd en teleurgesteld is hoor. Maar ik ging in overleg met Leonid Slutskiy en hij zei vervolgens dat we Khouribech op proef konden nemen en dat hij het anders wel kon oplossen binnen de selectie.'

Maar sla je jezelf dan niet voor het hoofd als Karami niet kan overtuigen?

'Nee dat doe ik niet. Hij heeft inderdaad nog niet kunnen overtuigen. Maar dat ligt ook niet aan hem, Karavaev is bezig met een uitstekend seizoen, dat is teleurstellend voor de kansen van Karami.'

En de transfer van Gong? Die speelde ook nog amper door blessures.

'Ja, ook voor Gong geldt dat het inderdaad teleurstellend loopt. Maar dat is ook pech. We hebben tegen VVV kunnen zien dat die jongen echt wel potentie heeft, maar ook nu mist hij weer de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.'

Dan blijft de laatste vraag hierover staan: komt er deze winter nog wat bij? Een centrale verdediger, of een spits?



'Natuurlijk hebben we na de blessure van Tim Matavz meteen nagedacht of we een nieuwe spits moeten halen, maar die komt er vooralsnog niet.'

Waarom niet?

'Als er een spits bijkomt, krijg je meteen de vraag van de zaakwaarnemer: gaat hij spelen. Dat kan ik natuurlijk niet garanderen. Als Matavz straks op de weg terug is en Darfalou speelt nog, dan heb je drie spitsen in huis. Dan ga je er sowieso twee van de drie teleurstellen. Dat is topsport, maar je kijkt ook naar de groepsgesteldheid.'

Het spel: 'Ik verwacht een beter Vitesse'

Tot slot, het spel van Vitesse is dit seizoen nog te wisselvallig. Dat had je vast anders verwacht.

'Ondanks het mindere spel staan we wel vijfde. Dat geeft moed, want dat betekent ook dat het alleen maar beter kan. Ik heb de hoop en de verwachting dat het beter wordt. We willen natuurlijk het publiek vermaken, het is teleurstellend dat dat nog niet altijd lukt. Het moet in de tweede seizoenshelft op de plek gaan vallen om onze doelstelling (4e worden en ver komen in de beker) te bereiken.'