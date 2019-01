Rijn profiteert van sneeuwbom in de Alpen

LOBITH - Het blijft maar vallen in de Alpen. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Hoewel ze daar wel wat gewend zijn, leidt het toch tot behoorlijk wat problemen en chaos in met name Oostenrijk. Ondanks die negatieve berichten is de sneeuwval voor onze Rijn op termijn alleen maar goed. Zo lijkt er nu al genoeg gevallen te zijn om tot ver in juni voor voldoende smeltwater in de rivier te zorgen. 'Elk nadeel, heeft zijn voordeel', aldus ecoloog Alphons van Winden.

Van Winden houdt de waterstanden in de Nederlandse rivieren in de gaten op zijn site waterpeilen.nl en daarbij kijkt hij naar alle invloeden op de waterstand. Zo is het smeltwater uit de Alpen een belangrijke bron voor de Rijnafvoer.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Alphons van Winden:

Dat er in westen van Oostenrijk en in het oosten van Zwitserland boven de 2.000 meter nu bijna anderhalve meter sneeuw ligt, is volgens hem goed nieuws voor de Rijn. 'Je ziet dat de sneeuw boven die grens nu al hoger is dan vorig jaar, en dat blijft tot eind maart nog aangroeien. Pas in mei en juni smelt dat en stroomt het de Rijn in', legt hij uit.

'Vlag kan nog niet helemaal uit'

Toch kan de vlag nog niet helemaal uit. 'Als de toevoer van het smeltwater straks stopt, kan het waterpeil in twee à drie weken weer heel snel zakken', waarschuwt hij. Zo teerde de Rijn afgelopen zomer ook nog op smeltwater uit de Alpen, maar ging de waterstand door het gebrek aan regen snel omlaag. Het leidde deze zomer tot een hoop problemen. Meerdere woonarken aan de Rijn bij Arnhem kwamen bijvoorbeeld scheef te liggen door het lage water.

Ondanks de mitsen en maren, is de grote hoeveelheid sneeuw voor de rivieren hoe dan ook goed nieuws. Dat beaamt ook weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen. 'Het is lastig te zeggen, want je weet nooit hoeveel sneeuw er bijvoorbeeld zal sublimeren, maar op de iets langere termijn zullen de rivieren hier zeker van profiteren.'

'Kunnen nog prima skiën'

Waar we in Nederland als het om de rivieren gaat dus baat hebben bij die extreme sneeuwval, zijn ze er in de Alpenlanden minder blijf mee. Althans, dat is het beeld dat wordt geschetst in veel media.

Martin Bouwmeester uit Hengelo is deze week in het gebied met een vriendengroep op ski-vakantie en vindt alle berichten wat overdreven. 'Er is echt geen sprake van chaos. Natuurlijk merk je wel dat er veel meer sneeuw ligt dan in andere jaren, dat er minder zicht is, maar het is echt niet zo dat we geen kant op kunnen', zegt hij vanuit Saalbach-Hinterglemm. 'Het dorp was gister wel even afgesloten, maar je kunt er nu weer in.'

Deze week valt er nog meer sneeuw in het gebied, maar Martin is niet bang dat het zijn vakantie zal vergallen. 'We kunnen nog prima skiën, alleen de verbindingen met andere skigebieden zijn dicht en er ligt veel poedersneeuw', nuanceert hij.