Achterhoekse brandweer waarschuwt voor schoorsteenbranden

De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) wil het aantal schoorsteenbranden terugdringen door stokers van houtkachels risicobewust te maken. De hulpdienst is druk met voorlichtingen over veilig stoken en adviseert stokers om vaker met hun schoorsteenveger te praten.

'Mensen bellen de schoorsteenveger nu eigenlijk alleen op om het papiertje voor de verzekering binnen te krijgen als de schoorsteen geveegd is', stelt Richard Scheerder van de VNOG. De brandweer wil de mensen meer risicobewust maken van de grootste risico's bij het stoken een kachel. Volgens Scheerder is het dan wel echt nodig dat bewoners zelf een actieve rol gaan spelen.

'Van het aantal woningbranden is een schoorsteenbrand één van de voornaamste redenen. In onze regio komen per jaar ongeveer 110 schoorsteenbranden voor', vertelt de woordvoerder. Dat is volgens hem ongeveer 40 procent van het totaal aantal woningbranden.

Eén van die schoorsteenbranden ontstond vijf jaar geleden bij Carel Kersjes in zijn boerderij in Zeddam. 'Het was ’s avonds tegen een uur of acht, toen ik in de keuken opeens een ander geluid dan normaal hoorde. Toen ik boven keek zag ik vuur en belde 112, want er ging iets niet goed - dat kon je wel merken', vertelt Kersjes. Uiteindelijk is hij er relatief goed afgekomen met enkel wat waterschade.

Om dit soort gevallen te voorkomen heeft de brandweer een aantal tips. 'Je moet droog en schoon hout gebruiken, zorgen dat je altijd voldoende zuurstof bij je brand krijgt en we adviseren de Zwitserse methode te gebruiken bij het aansteken van het vuur', aldus Scheerder.

