Kans op speeltijd Musonda bij Vitesse is gering

ALCANTARILHA - Charly Musonda die komt voetballen bij Vitesse? De kans is er nog wel, maar inmiddels wordt het een heel moeilijk verhaal.

'Die kans is er nog altijd, maar het is wel een geringe kans', zo meldt technisch directeur Marc van Hintum.

Vitesse heeft een huurovereenkomst met Chelsea, maar kan daar nog altijd vanaf zien. 'Omdat hij pas waarschijnlijk over twee maanden weer fit is, moeten we een afweging maken of dat het nog waard is.'

Want één a twee maanden spelen heeft misschien ook weinig zin meer voor Vitesse. 'Nee, hij heeft ook bijna een seizoen niet gespeeld, dus de kans is klein dat hij nog in actie komt voor ons.'