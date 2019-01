10.000 spelende kinderen door Stichting Gelukskinders van zangeres Amira

ARNHEM - Stichting Gelukskinders, de liefdadigheidsorganisatie van de 14-jarige operazangers Amira van Willighagen, gaat dit jaar vier speeltuinen aanleggen voor kinderen in Zuid-Afrika. Daarmee heeft de stichting in totaal tien speeltuinen gerealiseerd waarin 10.000 kinderen kunnen spelen.

De Nijmeegse Amira werd wereldberoemd nadat ze op 9-jarige leeftijd Holland's Got Talent won met haar operazang. Begin vorig jaar emigreerde zij met haar moeder Frieda en broer Fincent naar Zuid-Afrika, het geboorteland van haar moeder. Op dit moment is Amira weer even in Nederland en was ze afgelopen weekend te gast bij Omroep Gelderland in het radioprogramma Zin in Zondag om onder andere te praten over haar stichting.

Mijlpaal

Naast Amira zelf schoof ook het bestuur van Stichting Gelukskinders aan. 'In het verleden konden we één speeltuin per jaar maken', vertelt penningmeester Marc Vandenhout. 'Dit jaar kunnen we er vier in één keer aanleggen. De blije gezichtjes van die kinderen zijn heerlijk om te zien.'

Een mijlpaal dat gevierd wordt in een toch al bijzonder jaar voor de stichting. 'We organiseren een groot feest, want we bestaan in november vijf jaar. Dat vieren we met een fandag en twee concerten op 30 november en 1 december', zegt voorzitter Sardha Gouri.

Bekijk hier het complete gesprek met Amira (tekst gaat verder onder de video):

Gelders Orkest & Amira

Eerder vertelde Amira al dat een grote wens van haar is om op te treden met het Gelders Orkest. 'Ik heb hen heel vaak horen spelen en het is gewoon een heel goed orkest', benadrukt de operazangeres.

Daarbij zou ze ook graag weer een kerstconcert willen geven in Gelderland, iets wat afgelopen jaar niet gebeurde. Reden voor presentator Daan Hartgers om Amira te verrassen met een uitnodiging voor het kerstconcert 2019 van Omroep Gelderland. 'We moeten de agenda's nog even naast elkaar leggen, maar we gaan ons uiterste best doen om jou en het Gelders Orkest bij elkaar te krijgen', beloofde de presentator.

