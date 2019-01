Ted van de Pavert waarschuwt: 'De Graafschap moet meteen bij de les zijn'

Ted van de Pavert legt er tijdens de eerste dag van het trainingskamp in Spanje meteen de nadruk op. 'We zullen direct bij de les moeten zijn. Er wacht ons een belangrijk programma waar je er echt zal moeten staan', meldt de centrumverdediger die gistermiddag zijn 27e verjaardag vierde.

'We moeten hier de basis leggen. Dingen herhalen op trainingen, afspraken met elkaar maken en ook duidelijk zijn. En plezier maken', voegt de Achterhoeker er aan toe. 'Ja, ik vind trainingskampen altijd wel leuk. Als het niet te lang is. Dit is kort maar krachtig. We moeten er alles aan doen om er goede en nuttige dagen van te maken.'

Henk de Jong heeft voor maandag direct drie trainingen gepland. 'Kom maar op', zegt Van de Pavert met een lach. 'Maar de trainer kennende wisselt hij dat wel af qua intensiteit en met leuke spelvormen.'

Het wachten bij De Graafschap is al een tijdje op versterkingen. Na Azor Matusiwa bleef het stil. Door een blessure ketste een mogelijke overgang van Cyriel Dessers af. 'Je wil nieuwe spelers het liefst direct meenemen om er als team op in te kunnen spelen. Dat is het mooiste. Het is duidelijk dat de club nog graag twee jongens er bij wil halen en ik hoop dat het ons zo snel mogelijk gaat lukken.'