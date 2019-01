Dierenactivisten sluipen binnen bij kippenboer Groesbeek

GROESBEEK - Dierenactivisten van Animal Rights NL zeggen twee keer binnen te zijn geslopen bij een kippenboer in Groesbeek om filmopnames te maken.

Volgens Animal Rights was het hun 'morele plicht' om bij de kippenboer langs te gaan 'om de consument te informeren over de situatie daar'. De activisten maakten eind oktober stiekem video-opnames en gingen recentelijk nogmaals langs om te controleren of de schuur was schoongemaakt.

Op de videobeelden zou een 'horror-situatie' te zien zijn: veel dode dieren die zo lang zijn blijven liggen dat ze gemummificeerd zijn. Ook zou het eierentransportsysteem niet werken, waardoor kapotte eieren verspreid over de schuur voor viezigheid zorgen. De kippen in de schuur zouden broeden tussen het afval van hun soortgenoten.

'Deur zat niet op slot'

Op de vraag of inbreken bij een boer wel een correcte methode is, zegt woordvoerder Erwin Vermeulen: 'We hebben niet ingebroken, want de deur zat niet op slot. Sterker nog, we konden de deur achter ons niet eens sluiten door alle rommel.' Vermeulen houdt het op 'burgerlijke ongehoorzaamheid, want we maken nooit iets kapot.' Recentelijk schijnt de schuur leeg te zijn gehaald.

Het naar eigen zeggen 'onderzoeksteam' bezocht in totaal zeven kippenbedrijven verspreid over het land.

De kippenboer was telefonisch en bij het bedrijf nog niet voor commentaar bereikbaar.