Blog NEC dag 6: terug naar Nijmegen

MÁLAGA - NEC heeft vijf goede dagen in Spanje gehad. Vandaag volgt de terugreis naar Nijmegen.

Vroeg opstaan voor NEC, want om 07.15 uur vertrok de bus al vanaf het hotel. Adios Estepona Palace.

Een lange rij bij het inchecken, want de Spaanse efficiëntie is bekend.

Marco van Duin is er geen fan van. "Nee, maar het moet nou eenmaal. We willen toch terug naar Nederland."

De doelman kijkt tevreden terug op het trainingskamp. Maar hij heeft geen idee of hij zondag tegen Eindhoven in de basis zal staan of dat Oliver Zelenika de voorkeur gaat krijgen. Van Duin heeft in zijn beide optredens in Spanje in ieder geval wel de nul gehouden. Ferdy Druijf reist niet met de selectie mee, hij gaat naar Amsterdam. Morgen meldt hij zich voor het eerst in Nijmegen voor een training. De spelers lopen ondertussen met de bagage over Malaga Aeropuerto.

De sfeer is heel rustig, het was vroeg voor iedereen na toch wel een pittige week aan de Costa del Sol. Joey van den Berg is er heel tevreden over. "Ik geef dit trainingskamp een tien", zegt de middenvelder, die duidelijk het voortouw nam, zeker in de wedstrijden. "Dat hoeven ze echt niet tegen mij te zeggen. De oudere spelers moeten dat vanzelf al doen en dat gebeurt nu ook."

Het lange wachten wordt beloond en NEC mag door de douane.

De terugreis naar Eindhoven Airport lonkt, al weet je het nooit. Twee jaar geleden had de vlucht vertraging en moest de selectie noodgedwongen de hele dag op het vliegveld doorbrengen.

De Belgen Paolo Sabak en Mike Trésor Ndayishimiye. Sabak speelde goed als invaller in het duel met Hannover 96. 'Balen dat ik juist nu twee wedstrijden geschorst ben. Het ging wel aardig, maar ik blijf kritisch op mezelf.'

Het bewijs is geleverd: de spelers zitten in het vliegtuig. Op de voorgrond keeperstrainer Gabor Babos en middenvelder Mart Dijkstra.