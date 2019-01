Blog NEC dag 6: een tien voor het trainingskamp van NEC

MÁLAGA - NEC heeft vijf goede dagen in Spanje gehad. Vandaag is de selectie teruggereisd naar Nijmegen.

Vroeg opstaan voor NEC, want om 07.15 uur vertrok de bus al vanaf het hotel. Adios Estepona Palace.

Een lange rij bij het inchecken, want de Spaanse efficiëntie is bekend.

Marco van Duin is er geen fan van. "Nee, maar het moet nou eenmaal. We willen toch terug naar Nederland."

De doelman kijkt tevreden terug op het trainingskamp. Maar hij heeft geen idee of hij zondag tegen Eindhoven in de basis zal staan of dat Oliver Zelenika de voorkeur gaat krijgen. Van Duin heeft in zijn beide optredens in Spanje in ieder geval wel de nul gehouden. Ferdy Druijf reist niet met de selectie mee, hij gaat naar Amsterdam. Morgen meldt hij zich voor het eerst in Nijmegen voor een training. De spelers lopen ondertussen met de bagage over Malaga Aeropuerto.

De sfeer is heel rustig, het was vroeg voor iedereen na toch wel een pittige week aan de Costa del Sol. Joey van den Berg is er heel tevreden over. "Ik geef dit trainingskamp een tien", zegt de middenvelder, die duidelijk het voortouw nam, zeker in de wedstrijden. "Dat hoeven ze echt niet tegen mij te zeggen. De oudere spelers moeten dat vanzelf al doen en dat gebeurt nu ook."

Het lange wachten wordt beloond en NEC mag door de douane.

De terugreis naar Eindhoven Airport lonkt, al weet je het nooit. Twee jaar geleden had de vlucht vertraging en moest de selectie noodgedwongen de hele dag op het vliegveld doorbrengen.

De Belgen Paolo Sabak en Mike Trésor Ndayishimiye. Sabak speelde goed als invaller in het duel met Hannover 96. 'Balen dat ik juist nu twee wedstrijden geschorst ben. Het ging wel aardig, maar ik blijf kritisch op mezelf.'

Het bewijs is geleverd: de spelers zitten in het vliegtuig. Op de voorgrond keeperstrainer Gabor Babos en middenvelder Mart Dijkstra. Het is prachtig weer bij vertrek en dat zorgt voor fraaie vergezichten.

De vlucht verloopt voorspoedig met een gezagvoerder die veel info geeft, over hoe mooi Granada erbij ligt en over de historie van Spanje en Nederland. Maar hij meldt ook dat het in Nederland heel wat minder goed is qua weersomstandigheden.Vooral mist en dat is zichtbaar vlak voor de landing.

Maar ze zetten de kist keurig op de grond. De spelers stappen uit, Brahim Darri zwaait nog even.

Dan is het wachten op de bagage op Eindhoven Airport. Dat duurt altijd even, maar het gaat sneller dan bij het vertrek.

Iedereen is het er wel over eens dat het een prima trainingskamp is geweest. Jack de Gier vindt dat zeker ook, een goede start richting tweede seizoenshelft. In de stad waar ze nu zijn geland, moeten komende zondag drie punten worden gehaald.

De bus staat al klaar en als iedereen zijn bagage heeft, volgt de laatste etappe: terug naar Nijmegen.

En tegen half vier is de selectie terug bij De Goffert. Daar stond eigenlijk nog een training op het programma, maar die is verplaatst naar morgen.