Nog veel onduidelijkheid over dreiging bij Servisch-Orthodoxe Kerk

NIJMEGEN - Het is nog steeds niet duidelijk waar de dreiging zondagavond vandaan kwam richting de Servisch-Orthodoxe Kerk in Nijmegen. Dat laat Goran Savic van de organisatie weten.

'We hebben zoiets nog nooit meegemaakt en hebben geen idee waar het vandaan komt', zegt hij. 'De politie kan ons ook nog niks laten weten over de inhoud van de dreiging.' Volgens Savic heeft de politie hem wel beloofd er uiteindelijk uitleg over te geven.

Zondagavond werden de kerk en een deel van de Dobbelmannweg urenlang afgesloten. Volgens een politiewoordvoerder was dat vanwege een 'mogelijke dreiging'. De kerstvieringen die zondagavond en maandagochtend op de planning stonden werden afgelast. In de Servisch-Orthodoxe Kerk wordt op 7 januari kerst gevierd omdat zij werken met een andere kalender, de juliaanse.

Luister hier het hele interview met Goran Savic

Vieringen ergens anders

Parochianen die toch kerst wilden vieren, konden zondag terecht bij de viering in Eindhoven. Maandagochtend is er nog een mis in het Elias Klooster in het Brabantse Sint Hubert. 'Gelukkig vieren we kerst van binnenuit', aldus Savic. 'Dat kan zo'n dreiging niet verstoren'.

