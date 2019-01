Gouden drol geeft toegang tot riool in Arnhem

ARNHEM - Een bijzondere actie van de gemeente Arnhem. Sinds deze maandag liggen er gouden drollen verstopt in het centrum van de stad. Wie ze vindt, wint een prijs. Geen kaartjes voor een concert of toegang tot een museum, maar een heuse rondleiding door het riool...

En dat moet je willen, volgens Erik Laurentzen van de gemeente. Hij is beheerder van het riool. 'Het is een bijzondere en unieke ervaring', vertelt hij op Radio Gelderland. 'Net als in de film daal je via een putdeksel tien meter af naar beneden. Dan kom je in rioolgangen terecht van 150 jaar oud, waar je gewoon doorheen kunt lopen.'

Er zijn heel schone stukken, weet Laurentzen. 'Dat is nodig voor de medewerkers. Maar ja, je komt ook op plekken waar de drollen inderdaad voorbij stromen. Het riool is volop in gebruik. Gelukkig zijn het Arnhemse drollen.'

Luister hier het hele interview met Erik Laurentzen:

Beschermend pak

De gemeente laat de winnaars niet zomaar het riool in klimmen. Er is een veiligheidsteam en iedereen krijgt een beschermend pak aan, zodat je opgevangen wordt als je uitglijdt. Ook mogen de vinders van de gouden drollen iemand meenemen. 'Ik zou snel gaan zoeken als ik inwoner van Arnhem was', aldus Laurentzen. 'Het is echt heel bijzonder. Normaal komt er geen publiek in het riool.'

Wie mee wil zoeken, kan het beste de socialmediakanalen van de gemeente Arnhem volgen. Daar worden tips gegeven.