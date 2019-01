Promotie nog steeds het doel voor NEC-directeur Van Schaik

BENAHAVÍS - Wilco van Schaik is heel duidelijk over de doelstelling van NEC na de winterstop.

"Dat is nog steeds promotie.Geen excuses meer", klinkt het stellig.

De algemeen directeur is tevreden over de manier waarop er in Spanje is gewerkt. "We hebben een goede trainingsweek gehad met een goede afsluiter tegen Hannover. Maar een trainingskamp is pas geslaagd als we de volgende wedstrijd winnen. Volgende week in Eindhoven vindt de afrekening plaats."

Van Schaik is blij met de nieuwe aanwinst Ferdy Druijf. "Goed dat hij hier al heeft kunnen aansluiten. Als je ziet wat hij in de arbeid verricht, dat hadden we nog niet in onze selectie en dat zien ze graag in De Goffert. We blijven nog wel kijken naar één of twee posities als er een buitenkans komt. Op het middenveld kunnen we nog wel wat gebruiken."

"Geweldig dat we hier hebben kunnen vertoeven als eerstedivisieclub. Dat is mede mogelijk gemaakt door de Club van 19. Een groot dankwoord voor hen. Nu weer terug naar Nijmegen. De basis is hier gelegd, dat moeten we nu doortrekken."