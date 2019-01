De Gier kijkt tevreden terug op trainingskamp NEC

ESTEPONA - Het jaar 2019 is goed begonnen voor NEC, de ploeg die het zo liet afweten in 2018.

Het trainingskamp in Estepona is in alle opzichten geslaagd. "Prima, mooie faciliteiten, een topveld, een goede wedstrijd tegen Westlandia en dan sluit je dat vandaag af met een 0-0 tegen resultaat", somt trainer Jack de Gier op.

"De organisatie verdedigend was goed. Beide teams hebben niet zo heel veel kansen afgedwongen. Je gaat van afspraken uit die we al voor de winterstop hadden. En je probeert de frisheid weer in het team te krijgen en daar werk je in een trainingskamp naartoe. Uiteindelijk moeten we het in de competitie laten zien. Daarvoor hebben we hier wel een basis gelegd. Ferdy Druijf deed het goed. Er zit een bepaalde drive in. Ook in het afjagen en duels winnen, dus daar zit wel muziek in."