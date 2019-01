Verhaegh terug naar Vitesse? 'Zeg nooit nooit'

De back stond na afloop van de oefenwedstrijd namelijk meteen even kort met Van Hintum te praten. Ging dat meteen over een mogelijke terugkeer? 'Ik heb het voornemen om nog even een jaar door te voetballen. Zeg dus nooit nooit. Als het goed is ga ik volgend jaar wel terug naar Nederland, dus we moeten even kijken wat de mogelijkheden zijn. Alleen het is te vroeg om daar nu, in januari, al iets over te zeggen.'

Tekst gaat verder na de video:

Oude bekenden

Verhaegh speelde tussen 2006 en 2010 voor Vitesse, voordat hij de transfer maakte naar Augsburg in Duitsland. Hij zag zondagmiddag dat er weinig mensen meer over zijn uit zijn tijd. 'Nicky Hofs, Raimond van der Gouw en Marc van Hintum zijn er nog. Toch leuk om weer wat oude bekenden te zien.'

De voormalig international volgt Vitesse nog wel altijd. 'Ze staan vijfde en ik kijk regelmatig op FoxSports naar wedstrijden vanuit de eredivisie. Het is niet zo dat ik er elk weekend voor ga zitten, maar het komt vaak genoeg voorbij.'

Laatste jaar Duitsland

Wakkert dat dan het vuurtje aan om weer terug te keren naar Nederland? 'Ik ga er wel vanuit dat dit mijn laatste jaar in Duitsland is. Misschien komt er nog een jaar Wolfsburg, maar mijn contract loopt eind van dit seizoen af. Zoals ik me nu voel wil ik zeker nog een jaar door en dan mogelijk in Nederland. Of dat bij Vitesse gebeurt is nu wel wat te vroeg om te zeggen.'