Manager voetbal Hofstede: 'juiste spelers halen ingewikkeld proces'

NAVATA - Daar waar concurrenten als FC Groningen en FC Emmen al redelijk slagvaardig waren op de transfermarkt, blijft het bij De Graafschap nog vrij rustig. 'Het is ook een beetje de status van de club', zegt manager Peter Hofstede.

De Graafschap huurde al wel Azor Matusiwa van Ajax, maar wil ten koste van alles ook een centrumspits inlijven. Op het lijstje staan genoeg namen, het geld is zelfs ook geen probleem dankzij gulle geldschieters. 'Maar spelers moeten ook naar De Graafschap willen komen. Het is moeilijk om in de winter op tijd de goede spelers binnen te halen. Daar moet je soms ook geduld voor hebben. Het is een ingewikkeld proces. We hopen in elk geval voor de 20e dat rond te hebben', zegt manager Voetbal Hofstede.

FC Groningen, FC Emmen en ook PEC Zwolle versterkten zich al voorin. Voor De Graafschap is een aanvalsleider ook prioriteit. Hofstede verdedigt zich. 'Kijk, een speler als Kaj Sierhuis gaat behalve bij ons ook bij Groningen op gesprek. En denkt dan misschien dat het daar meer stabiel is. Dat is ook een beetje onze status. Maar we geven echt niet op.'

Onduidelijkheid over Dessers

Zo probeert De Graafschap nog altijd om Cyriel Dessers los te weken bij FC Utrecht. 'We hopen dat hij hier in Spanje nog zou kunnen aansluiten, maar hij kan meer keuzes maken. Ook in België heeft hij opties. Het kan heel snel gaan, alleen kan het ook niet lukken. Hij had een goed gevoel na ons gesprek en wij bij hem.'

Slagvaardig

Hofstede krijgt links en rechts al kritiek dat De Graafschap te lang wacht en niet slagvaardig genoeg is. Of dat de club moet doorschakelen naar andere opties en een speler te lang de tijd geeft om na te denken. 'Dat zijn we wel gewend. Eén of twee dagen later is ook prima. Want we willen hem namelijk wel graag hebben. Om dan een keiharde deadline te stellen, heeft niet zo veel zin. Maar het wordt er niet makkelijker op.'

'We zijn al heel lang bezig. Een aantal spelers, ook voor andere posities, heeft ook al afgezegd. Die komen dan gewoon niet naar De Graafschap. Daar heb je mee te maken', besluit Hofstede.