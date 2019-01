Met Maria van Gelre heeft het Valkhof Museum eindelijk weer eens succes

NIJMEGEN - De tentoonstelling over Maria van Gelre in Museum Het Valkhof in Nijmegen moest het museum weer eens goed op de kaart zetten. Dat lijkt te zijn gelukt. De doelstelling van 50.000 bezoekers is in ieder geval gehaald.

'Je wilt altijd meer, maar 50.000 mensen is fantastisch', zegt Charlotte van Lingen, hoofd publiek en presentatie bij het Nijmeegse museum. Topstuk van de tentoonstelling was het gebedenboek van Maria van Gelre, de hertogin die in Gelderland regeerde van 1405 tot 1423.

Dat was geen makkelijk object om aan het publiek te verkopen. 'Het is een mooi onderwerp, maar ook een introvert onderwerp', zegt Van Lingen. 'Je gaat niet op afstand naar hele grote schilderijen kijken. Je moet je heel goed concentreren op kleine bladzijdes, met natuurlijk wel veel moois eromheen.'

Jaren van malheur

Het museum zette vol in op deze tentoonstelling, met onder meer een reclamecampagne op radio en televisie. Die is geslaagd, vindt Van Lingen. In regionale en landelijke media was veel aandacht voor de hertogin.

Dat kan het Valkhof Museum goed gebruiken na jaren met financieel en bestuurlijk gedoe, onder meer veroorzaakt door lage bezoekersaantallen. Er verschenen diverse rapporten over de financiële en organisatorische puinhoop, waarin de betrokkenen er flink van langs kregen.

'We willen met z'n allen dat het Valkhof weer heel goed gaat draaien. Iedereen doet daar op een positieve manier aan mee. Ik ga ervan uit dat het straks iets is wat we ver achter ons gelaten hebben,' zegt Van Lingen over de penibele situatie.

Niet te lang in het licht

Ondanks het succes komt het gebedenboek van Maria van Gelre niet in de vaste tentoonstelling, omdat de kwetsbare pagina's niet te lang in het licht mogen liggen. Om die reden werden tijdens de eerste helft van de tentoonstelling andere pagina's getoond dan tijdens de tweede helft.

Mede door Maria van Gelre had het Nijmeegse museum zijn beste jaar sinds 2008. In 2018 passeerden een kleine 110.000 bezoekers de toegangspoorten.

