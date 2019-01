Trainer van Vitesse leert bij: 'We kunnen geen wedstrijd spelen als we moe zijn'

'Het resultaat maakt me inderdaad weinig uit. Als je naar de eerste goal kijkt bijvoorbeeld (fout Eduardo na terugspeelbal Doekhi), weet niemand wat er gebeurt. Daarna creëren we ook nog wel veel kansen. Ik haal uit deze wedstrijd toch wel weer veel voor onze theoretische lessen.'

Wat heeft de Rus dan bijgeleerd vandaag? 'Als eerste: wij kunnen geen wedstrijd spelen als we moe zijn. Dan kunnen we geen 90 minuten vol gas gaan. We denken ook minder snel als we moe zijn. Maar ik heb ook gezien dat we wel onze spelprincipes overeind kunnen houden tegen deze tegenstander in deze toestand.'

Vermoeidheid

Dat Vitesse moe is heeft te maken met het feit dat de ploeg nu twee keer per dag traint in Portugal, zegt Slutskiy. 'We waren hiervoor tien dagen vrij en nu kwam deze wedstrijd na elke dag twee keer trainen gewoon te vroeg voor ons. We hadden alleen geen andere optie. Wolfsburg wilde vandaag spelen. De keuze was aan mij: of we speelden in deze toestand met onze trainingsarbeid tegen Wolfsburg, of ik koos voor de voordelen op de langere termijn. Ik koos er nu voor om in de beste omstandigheden tegen Wolfsburg te spelen.'

En eerlijk is eerlijk. Drie goals van Vitesse waren individuele fouten, daar kon de trainer ook weinig aan doen. 'Dat is ook niet te analyseren, er zaten ook nog twee keepersfouten bij. Ik kan daar niks aan veranderen, want nu is de een het, de volgende keer een ander.'