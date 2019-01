Blog De Graafschap Dag 1: Suite Emporda is voor Henk de Jong (met video)

Ruim op tijd arriveert de selectie van De Graafschap zondagochtend op de luchthaven van Den Haag- Rotterdam. In de hal hangt een serene rust. Weinig vluchten en dus ook nauwelijks toeristen of zakenlui op dit vroege tijdstip. Voor de spelers rest niets anders dan de tijd doden met wat rondhangen en het laatste nieuws checken.

Henk de Jong checkt het boek van 'Gijp'

Henk de Jong bestudeert de nieuwste boeken. Zijn eigen, overigens zeer boeiende boek, ligt er niet tussen, maar de nieuwste Gijp en Kieft hebben ook de interesse van de altijd opgewekte Fries. Een rondgang langs de 25-koppige selectie leert ons dat de technische staf van De Graafschap plotseling flink lijkt uitgedund. Want waar zijn Edwin Susebeek en Sandor van der Heide?

Maatschappelijk betrokken

Hans Martijn Ostendorp is wel meegereisd voor de vlucht naar Barcelona. De trotse algemeen directeur, tegelijkertijd enthousiast supporter, is uitgedost met een blauw witte D'ran sjaal en voert hier en daar alvast wat gesprekjes. Voor Ostendorp is het van groot belang dat zijn voetballers zich ook inzetten voor maatschappelijke projecten waardoor de betrokkenheid van de club in de regio toeneemt. De Achterhoeker wil dat De Graafschap nog meer een verbindende rol gaat vervullen. 'Ik ga hier ook met spelers praten. We kunnen daarin nog best wat meer doen.'

Directeur Ostendorp met Jordy Tutuarima

Stef Nijland (links) en Sven Nieuwpoort onderweg naar Barcelona

Een aantal gesprekken zal in Spanje ook over minder plezierige zaken gaan. Bij sommige spelers is verhuur mogelijk, omdat de clubleiding te weinig vertrouwen heeft in verbetering. Maar prioriteit voor De Graafschap hier is uiteraard gericht trainen en een basis leggen voor een betere tweede seizoenshelft. Goed eten op een reisdag is dus belangrijk.

Tijdens de korte vlucht naar Noord-Spanje is een goede hap niet beschikbaar en dus staan op de luchthaven van Barcelona dozen en een loopkarretje met gevulde pakketten klaar. Gewoon tussen de taxi's en Terminal in. Een beetje op zijn Achterhoeks, eenvoudig en makkelijk. Spelers snellen erop af als bijen die een pot honing ruiken.

Bart Straalman is er als de kippen bij om zijn lunchpakket veilig te stellen

Ted van de Pavert is jarig vandaag. Als cadeautje hebben ze de 1.94 lange centrumverdediger daarom voorin het vliegtuig gezet. Daar is het een stuk comfortabeler. Ted geniet van een rustige vlucht en heeft zelfs de schoenen erbij uitgetrokken. 'Ik ben wel vaker jarig op trainingskampen. Nee, ik heb nog geen taart gezien. Misschien komt dat nog, maar het hoeft ook niet', zegt de nuchtere Varsselder later bij aankomst in Navata.

De jarige job (27 is hij geworden) neemt de Catalaanse omgeving in zich op als hij de bus uitstapt voor de entree van het complex. Op straat scant hij nog een eenzame koffer. 'Peter Hofstede!' lacht Van de Pavert als hij studie heeft gemaakt van het kaartje op de trolley. Om het koffertje vervolgens nog eens extra onzichtbaar achter de auto van Henk de Jong te schuiven. Voetbalhumor. Over de reden van die Hollandse bolide hier in Spanje later ook meer..

Peter Hofstede moet deze week de juiste nieuwe spelers naar De Graafschap halen

Als Hofstede zijn koffer heeft gevonden, gaat hij bij Omroep Gelderland nog even in op de laatste ontwikkelingen rond spits Cyriel Dessers van FC Utrecht. Die zijn er eigenlijk niet. 'We willen nog wel even wachten, want hij is wel onze eerste optie', zegt de manager voetbal. Het geld ligt al klaar en De Graafschap is ook bereid ver te gaan voor Dessers, maar de Belg hapt ook op deze zonnige zondag in Spanje niet toe.

In de lobby van het heerlijke hotel staan we direct oog in oog met Sandor van der Heide en Edwin Susebeek, respectievelijk assistent-trainer en keeperstrainer. Ze drinken koffie met uitzicht op een waanzinnig golfcomplex. In een slordige 14 uur heeft het vrolijke duo de reis van Doetinchem naar Navata afgeraffeld. Inderdaad, in de luxe witte Skoda van Henk de Jong.

Sandor van der Heide (vliegangst) en Edwin Susebeek (rechts) zijn met de auto naar Spanje gekomen

'Ik heb in mijn leven nog nooit gevlogen', geeft Van der Heide tekst en uitleg. 'Ik heb wel eens zo'n cursus gedaan en 2000 euro betaald. Het heeft helaas niks geholpen. Ik kreeg het aanbod om naar Milaan, Londen of Parijs te vliegen, maar heb ze toen vriendelijk bedankt. Het is zoals het is. Met de auto gaat het ook prima.'

Het tactisch brein van De Graafschap, voor De Jong is Van der Heide een onmisbare schakel, kijkt tevreden rond. De liefhebber pur sang popelt om de eerste bescheiden training te organiseren en praat nog even bij met Henk de Jong die op het terras alweer zijn eerste interviews moet afwerken. Het hotel heeft 49 kamers en is deze week exclusief voor De Graafschap.

Slechts één kamer mag zich met recht de Koningssuite noemen. En uiteraard is dat onderkomen voor de hoofdcoach. Henk toont zijn stulpje met trots voor de camera van Omroep Gelderland.

Eén nadeel: het is er bloedheet. 'Waar zit hier de verwarming eigenlijk. Heb je dit uitzicht al gezien trouwens? Prachtig toch?'

Bekijk de video van Henk de Jong in zijn suite: