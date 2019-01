Survivalrun Beltrum: kapotgaan met een grote glimlach

Dé hindernis in het parcours heet De Bok: een enorm bouwwerk boven het water waar de deelnemers drie keer overheen moeten: over een touw, hoog over een klimnet en dan weer hangend onder een balk.

Sommigen lijken het moeiteloos te doen. Geen druppeltje zweet bij een jongedame die de hindernis snel neemt. 'Ik vind het gewoon superleuk om te doen! En met zoveel enthousiast publiek gaat het vanzelf.'

Haar vriend heeft het moeilijker. 'Absoluut. Zij gaat veel makkelijker. Ik heb te weinig getraind.' Hij kreunt en zucht. Is het fijn: dat lijden en afzien? 'Zie je de grote glimlach op mijn gezicht?', zegt hij breed lachend.

Slipjacht

De survivaltocht in Beltrum ontstond in 1988 toen een groepje vrienden bedacht dat het leuk was om het parcours van de slipjacht hardlopend af te leggen. Bij de slipjacht volgen honden een geurspoor, achtervolgd door jagers te paard.

Al snel werden er wat hindernissen op het parcours gezet. En nu is het de grootste eendaagse survivalrun met internationale deelnemers en onderhandelingen met NOC*NSF om er een olympische sport van te maken.

Het is heerlijk om te doen Marcel Scholten deed dertig keer mee aan Survivalrun Beltrum

Er is er maar een die alle dertig edities van de tocht in Beltrum heeft meegedaan: Marcel Scholten. 'Gewoon blijven trainen, dan houdt je het wel vol', zegt hij. 'Het is heerlijk om te doen: lekker buiten en het houdt je lichaam fit.' Hij is inmiddels één van de oudere deelnemers. De jongste is pas zes. De kinderen lopen een aangepast parcours, maar moeten toch flinke hindernissen nemen.

Bij een slingertouw over een brede sloot staat een 8-jarige jongen met zijn moeder te aarzelen. 'Het touw hoog vastpakken', zegt zij en springt. Ze belandt tot haar middel in het water, net als haar zoontje. Allebei klimmen ze door de modder uit de sloot en rennen het weiland in. Op naar de volgende hindernis.

Tijdens het evenement deden 330 sporters mee aan het Open Nederlands Kampioenschap Survival. Kerst Wind en Lisan de Vries waren de snelsten.

Bekijk de reportage:

