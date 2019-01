Gelderse amateurs massaal naar Spaanse zon

Naar de zon tijdens de winterstop. Het is een bekend recept voor veel betaaldvoetbalclubs; de batterij opladen in de Spaanse, Portugese of Turkse zon. Maar de trainingskampen over de grens zijn niet alleen weggelegd voor teams in het betaald voetbal, ook steeds meer amateurploegen gaan in de winterperiode op trainingskamp naar het buitenland.

Zo zit hoofdklasser Silvolde momenteel in het Zuid-Spaanse Torremolinos. De ploeg, waar ook oud-prof Jhonny van Beukering (Vitesse, NEC, De Graafschap) actief is, zit in een luxe viersterrenhotel waar ze dagelijks gaan trainen.

Hoewel het accent op het voetbal ligt, wordt er in tegenstelling tot bij de profs ook regelmatig van het nachtleven genoten. Want, zo zeggen ze, het bevorderen van de saamhorigheid is ook een belangrijk doel. 'Dit is sowieso genieten. Mooi weer en een drankje. We genieten ervan en dan zien we wel hoe laat het wordt', lacht Van Beukering.

Waar Silvolde qua niveau nog vrij dicht tegen het betaald voetbal aan zit, zijn er in de Spaanse zon ook teams te vinden waar de lat een stukje lager ligt. Zo is vierdeklasser VVG'25 uit Gaanderen voor het eerst op buitenlandse trip, en dat bevalt ze goed. 'Top hier, graad of 18 à 20, beter kan niet', glundert trainer Lars Krabbenborg.

Brak op de training

Een vierdeklasser op trainingskamp naar Spanje; daarbij rijst direct de vraag waar ze het van doen. 'De jongens hebben zelf wat ingelegd, maar het is met name dankzij onze sponsoren dat dit mogelijk is', legt hij uit.

Net als bij Silvolde wint de gezelligheid het stiekem van het voetbal. Zo werd het nachtleven al goed verkend, maar de volgende ochtend moest er gewoon weer getraind worden. 'We hebben gisterochtend om 9.00 uur getraind en toen was er wel een heel aantal brak', geeft de trainer toe.

Deze twee clubs zijn geen uitzondering. Hieronder een overzicht van Gelderse amateurclubs die hun kamp dit jaar ook in het buitenland opslaan.

RKZVC - Gran Canaria, Spanje

VIOD - Marbella, Spanje

Silvolde - Torremolinos, Spanje

SML - Marbella, Spanje

Rheden - Marbella, Spanje

Duno - Barcelona, Spanje

Eldenia - Torremolinos, Spanje

ESA - Antwerpen, België

HC'03 - Barcelona, Spanje

Vosseveld - Calella, Spanje

VVG'25 - Costa del Sol, Spanje